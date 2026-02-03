Çmimi i arit u rrit shumë, pastaj ra - çfarë po ndodh?
Çmimet e arit dhe të argjendit kanë pësuar luhatje të mëdha në ditët e fundit.
Pas një periudhe rritjeje të jashtëzakonshme gjatë vitit të kaluar, të dy metalet e çmuara ranë ndjeshëm të premten dhe të hënën e kaluar.
Pse u rritën kaq shumë më parë?
Çmimet u nxitën nga kërkesa e investitorëve për “asetet e strehimit të sigurt” gjatë periudhave të pasigurisë ekonomike dhe trazirave gjeopolitike, shkruan aljazeera.
Tensionet globale, pasiguria për sistemet ekonomike dhe rritja e blerjeve nga bankat qendrore i shtynë çmimet në nivele rekorde, me ari që arriti afër niveleve shumë të larta para se të binte.
Pse ranë çmimet?
Shumë analistë thonë se rënia filloi kur Presidenti i SHBA-së njoftoi nominimin e Kevin Warsh si kryetar të ardhshëm të Rezervës Federale, një vendim që çoi në forcimin e dollarit amerikan dhe uljen e nevojës për “vlera të sigurta”. Kjo ulje e kërkesës solli shitje të mëdha dhe një rënie të shpejtë të çmimeve.
Përveç kësaj, disa theksojnë se çmimet ishin rritur shumë shpejt dhe shumë investitorë nxituan të realizonin fitimet e tyre (“profit-taking”), duke shkaktuar një korrigjim të mprehtë në tregje.
Çfarë ndodhi më pas?
Pas rënies së fortë, çmimet u stabilizuan pak dhe filluan të rimëkëmben, me ari dhe argjend që tregtonin rritje të vogla ditët pas rënies kryesore. Megjithatë, ato mbeten nën nivelet më të larta që ishin arritur më parë.
Si e shohin analistët të ardhmen?
Shumë ekspertë besojnë se kjo luhatje është pjesë e një korrigjimi normal pas rritjes së shpejtë dhe se trendi afatgjatë i çmimeve mund të mbetet pozitiv për arin dhe argjendin, ndërsa disa banka të mëdha parashikojnë nivele edhe më të larta deri në fund të vitit. /Telegrafi/