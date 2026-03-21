Çmenduria nuk ka fund: Konfederata e Futbollit Afrikan i kërkon Manes ta kthejë çmimin ‘Lojtari i turneut’, ia jep dikujt tjetër
Polemikat rreth Kupës së Kombeve të Afrikës 2025 janë përshkallëzuar në mënyrë dramatike, duke u shndërruar përtej një mosmarrëveshjeje të thjeshtë për trofeun e ekipit në një krizë të plotë institucionale.
Sipas faqes sportive Foot Africa, Konfederata e Futbollit Afrikan (CAF) jo vetëm që e ka anuluar fitoren e Senegalit në kampionat duke ia dhënë titullin Marokut, por tani po i shpërbën sistematikisht edhe titujt individualë të turneut.
Në një veprim të paprecedentë, raportet tregojnë se CAF ka lëshuar një direktivë zyrtare duke i urdhëruar superyllit senegalez, Sadio Mane, të kthejë çmimin e Lojtarit të Turneut (MVP) që mori pas finales.
Ky është njeriu më përgjegjës për skandalin e futbollit të dekadës: Senegali mund të rifitojë titullin e Kupës së Kombeve Afrikane
Ky vendim vjen pas humbjes së diskutueshme të titullit nga Senegali, e cila erdhi si pasojë e largimit dramatik të ekipit gjatë ndeshjes së kampionatit.
Anulimi i rezultatit përfundimtar e ka shtyrë organin drejtues të rivlerësojë të gjitha nderimet që rrjedhin nga kjo garë, duke çuar në atë që shumë e quajnë një nga rishikimet më të jashtëzakonshme pas turneut në historinë e futbollit.
Brahim Diaz shpallet ‘Lojtar i Turneut’
Si rezultat i këtij ndryshimi mahnitës, mesfushori i Marokut dhe Real Madridit, Brahim Diaz, është emëruar në mënyrë retroaktive Lojtari i ri i Turneut.
Lojtari tani zyrtarisht zëvendëson Manen, si lojtari më i shquar i garës, duke trashëguar statusin e heroit që dikur i përkiste sulmuesit senegalez.
Vendimi ka të ngjarë të ringjallë tensionet midis dy kombeve të futbollit dhe ngre pyetje serioze në lidhje me mënyrën se si CAF i trajtoi procedurat origjinale të turneut. /Telegrafi/