Polemikat rreth Kupës së Kombeve të Afrikës 2025 janë përshkallëzuar në mënyrë dramatike, duke u shndërruar përtej një mosmarrëveshjeje të thjeshtë për trofeun e ekipit në një krizë të plotë institucionale.

Sipas faqes sportive Foot Africa, Konfederata e Futbollit Afrikan (CAF) jo vetëm që e ka anuluar fitoren e Senegalit në kampionat duke ia dhënë titullin Marokut, por tani po i shpërbën sistematikisht edhe titujt individualë të turneut.

Në një veprim të paprecedentë, raportet tregojnë se CAF ka lëshuar një direktivë zyrtare duke i urdhëruar superyllit senegalez, Sadio Mane, të kthejë çmimin e Lojtarit të Turneut (MVP) që mori pas finales.

Ky vendim vjen pas humbjes së diskutueshme të titullit nga Senegali, e cila erdhi si pasojë e largimit dramatik të ekipit gjatë ndeshjes së kampionatit.

Anulimi i rezultatit përfundimtar e ka shtyrë organin drejtues të rivlerësojë të gjitha nderimet që rrjedhin nga kjo garë, duke çuar në atë që shumë e quajnë një nga rishikimet më të jashtëzakonshme pas turneut në historinë e futbollit.

Brahim Diaz shpallet ‘Lojtar i Turneut’

Si rezultat i këtij ndryshimi mahnitës, mesfushori i Marokut dhe Real Madridit, Brahim Diaz, është emëruar në mënyrë retroaktive Lojtari i ri i Turneut.

Lojtari tani zyrtarisht zëvendëson Manen, si lojtari më i shquar i garës, duke trashëguar statusin e heroit që dikur i përkiste sulmuesit senegalez.

Vendimi ka të ngjarë të ringjallë tensionet midis dy kombeve të futbollit dhe ngre pyetje serioze në lidhje me mënyrën se si CAF i trajtoi procedurat origjinale të turneut. /Telegrafi/

