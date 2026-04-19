Cilat vende evropiane do të jenë "më të pasurat" deri në vitin 2030 - po Kosova?
Parashikimet e FMN-së tregojnë rritje të ndjeshme të PBB-së për frymë në terma euro në të gjithë Evropën deri në vitin 2030, por renditja nuk ndryshon ndjeshëm për sa i përket fuqisë blerëse.
Produkti i brendshëm bruto (PBB) për frymë është një nga mjetet më të përdorura për krahasimin e ekonomive - dhe në pjesën më të madhe të Evropës, trajektorja është lart.
Por një shifër në rritje nuk do të thotë gjithmonë se një vend po ecën përpara të tjerëve: renditja ndryshon ndërsa të gjitha ekonomitë lëvizin së bashku.
Pra, cilat vende evropiane pritet të udhëheqin në PBB për frymë deri në vitin 2030, dhe a ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm në rrugë e sipër?
Euronews Business ka shqyrtuar parashikimet e FMN-së për Perspektivën Ekonomike Botërore për vitin 2025 dhe 2030, duke mbuluar si PBB-në nominale për frymë ashtu edhe paritetin e fuqisë blerëse (PPP), i cili përshtatet për ndryshimet e çmimeve midis vendeve.
Irlanda tejkalon Luksemburgun në PPP
Midis 41 vendeve evropiane — duke përfshirë anëtarët e BE-së, vendet kandidate, anëtarët e EFTA-s dhe Mbretërinë e Bashkuar — Irlanda parashikohet të kryesojë tabelën e PBB-së për frymë të PPP-së deri në vitin 2030, duke zëvendësuar Luksemburgun, i cili kryeson në vitin 2025, përcjell Telegrafi.
Shifra kryesore vjen me një paralajmërim të rëndësishëm. PBB-ja e Irlandës dihet mirë se është e “shtrembëruar” nga prania e madhe e korporatave shumëkombëshe, dhe Alan Barrett, drejtor i Institutit të Kërkimeve Ekonomike dhe Sociale, argumenton se të ardhurat kombëtare bruto (GNI) janë një matës shumë më i mirë i prodhimit aktual ekonomik të vendit.
Dhe siç theksohet më tje, në shifrat e GNI-së të Bankës Botërore për vitin 2024, Irlanda nuk do të ishte fare në katër vendet e para.
Ndërkohë, Norvegjia, Zvicra dhe Danimarka parashikohet të plotësojnë pesë vendet e para, pozicionet e tyre të qëndrueshme midis viteve 2025 dhe 2030.
Midis pesë ekonomive më të mëdha të Evropës, Gjermania renditet më lart në vendin e 12-të, e ndjekur nga Franca (e 15-ta) dhe Mbretëria e Bashkuar (e 16-ta). Italia renditet në vendin e 18-të, me Spanjën më të ulëtin nga të pesë në vendin e 22-të.
Vendet kandidate renditen më poshtë — me një përjashtim
Nëntë pozicionet e fundit dominohen nga vendet kandidate të BE-së, me Ukrainën, Kosovën dhe Moldavinë.
Turqia është përjashtimi midis tyre, parashikohet të renditet e 29-ta në vitin 2030 — mbi tre anëtarë të plotë të BE-së: Bullgarinë, Letoninë dhe Greqinë.
Ndërkohë, pesëmbëdhjetë vende pritet të mbajnë pozicionet e tyre midis viteve 2025 dhe 2030.
Greqia sheh rënien më të madhe, duke rënë nga vendi i 29-të në të 32-tin, ndërsa Qiproja shënon ngritjen më të madhe, duke u ngjitur nga vendi i 16-të në të 13-tin.
Asnjë vend tjetër nuk parashikohet të zhvendoset me më shumë se tri vende.
Hendeku midis renditjes nominale dhe PPP tregon historinë e vet.
Malta, Rumania, Polonia dhe Turqia renditen të gjitha dukshëm më lart në terma PPP sesa në euro nominale — duke sugjeruar se fuqia e tyre reale blerëse tejkalon atë që nënkuptojnë shifrat e papërpunuara.
E kundërta është e vërtetë për Estoninë, Mbretërinë e Bashkuar, Islandën dhe Letoninë, ku renditjet PPP bien dukshëm pas pozicioneve të tyre nominale.
Në krye të tabelës, boshllëqet janë të mëdha. Irlanda dhe Luksemburgu janë në njëfarë mase të jashtëzakonshme, me një PBB të parashikuar për frymë prej 182,000 dollarësh (rreth 168,000 euro) dhe 167,000 dollarësh (rreth 154,000 euro) përkatësisht në dollarë ndërkombëtarë.
Norvegjia dhe Zvicra vijnë pas, të dyja pritet të kalojnë 115,000 dollarë (rreth 106,000 euro) deri në vitin 2030.
Hiqni Irlandën dhe Luksemburgun dhe boshllëqet brenda BE-së mbeten të habitshme. Danimarka kryeson grupin e mbetur me 100,000 dollarë (rreth 92,000 euro), pothuajse dyfishi i 54,000 dollarëve (rreth 50,000 euro) të Greqisë - shifra më e ulët midis anëtarëve të BE-së.
Midis ekonomive kryesore, Gjermania ka fuqinë blerëse më të lartë me 86,000 dollarë (rreth 79,000 euro), me Spanjën më të dobëtën me 66,000 dollarë (rreth 61,000 euro) - një hendek prej afërsisht 31%.
Jashtë BE-së, pamja është edhe më e zymtë. Pothuajse të gjitha vendet kandidate parashikohet të kenë të ardhura nën 50,000 dollarë (rreth 46,000 euro), dhe disa prej tyre janë shumë më poshtë kësaj shume, me shifra nën 30,000 dollarë (rreth 28,000 euro) - afërsisht gjysma e nivelit të Greqisë.
Edhe distanca midis BE-së dhe vendeve që presin të bashkohen me të mbetet e madhe.
Hendeku thellohet në terma euro
Në terma nominalë euro, diferenca është edhe më e gjerë. Parashikimet e FMN-së e vendosin PBB-në për frymë në 41 vendet në diku nga 7,276 euro në Ukrainë në 152,417 euro në Luksemburg deri në vitin 2030 - një hendek që e tejkalon atë që sugjerojnë krahasimet e PPP-së. Bullgaria ndodhet në fund të BE-së me 28,086 euro.
Edhe duke lënë mënjanë Luksemburgun dhe Irlandën (137,819 €), diapazoni brenda bllokut është i konsiderueshëm.
Danimarka renditet e treta midis anëtarëve të BE-së me 84,128 €, e ndjekur nga Holanda (79,613 €), Suedia (73,104 €) dhe Austria (67,406 €).
Gjermania, me 65,924 €, renditet e 10-ta në përgjithësi - e vetmja nga pesë ekonomitë më të mëdha të Evropës që hyn në dhjetëshen e parë. Mbretëria e Bashkuar vjen nga afër në vendin e 11-të me 64,360 €.
Përtej BE-së, Zvicra (127,846 €), Islanda (108,366 €) dhe Norvegjia (93,046 €) renditen të gjitha në pesëshen e parë në përgjithësi, duke u vendosur midis Luksemburgut dhe Irlandës në krye.
Modeli më i gjerë qëndron kështu: Vendet e Evropës Veriore dhe Perëndimore “grumbullohen” në krye, ndërsa Evropa Lindore - dhe veçanërisht vendet kandidate të BE-së - mbeten shumë prapa. /Telegrafi/