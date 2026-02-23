Cilat ushqime duhen shmangur gjatë Ramazanit?
Ramazani është një muaj i shenjtë gjatë të cilit njerëzit agjërojnë nga agimi deri në perëndim të diellit, dhe një ditë e gjatë pa ushqim apo ujë mund t’ju bëjë natyrshëm shumë të uritur në iftar.
Personat që zgjedhin të agjërojnë gjatë Ramazanit këshillohen t’i kushtojnë vëmendje të veçantë ushqyerjes së tyre, pasi ndryshimi i rutinës së zakonshme të të ngrënit gjatë këtij muaji mund të shkaktojë shqetësime dhe të rrisë ndjeshmërinë ndaj disa ushqimeve, veçanërisht atyre me përmbajtje të lartë sheqeri ose yndyre.
Në përgjithësi, rekomandohet të shmangen ose të kufizohen disa lloje ushqimesh gjatë Ramazanit, si:
Ushqimet e skuqura dhe të yndyrshme, si patatet e skuqura dhe samosat. Këto përmbajnë një përqindje të lartë të yndyrës dhe natriumit të rekomanduar për një ditë, prandaj konsumimi i shpeshtë mund të rrisë lodhjen dhe rraskapitjen që shoqëron agjërimin.
Ushqimet me shumë kripë, si turshitë. Natriumi mund të dehidratojë trupin dhe të ndikojë në aftësinë e tij për të përthithur lëngjet.
Ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri. Këto janë shpesh të pasura me kalori, por me vlera të ulëta ushqyese. Edhe pse japin energji të menjëhershme, ajo zakonisht zgjat për një kohë të shkurtër.
Ushqimet që përmbajnë çokollatë ose burime të tjera kafeine. Kafeina vepron si diuretik dhe mund të bëjë që trupi të humbasë lëngje, kripëra dhe minerale të rëndësishme që i nevojiten gjatë ditës së agjërimit.