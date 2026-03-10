Cilat gjëra nuk duhet t’i mbani në dhomën e gjumit: Ato që zgjojnë trurin dhe muskujt nuk sjellin gjumë
Disa zakone të përditshme dhe sende të zakonshme mund ta prishin qetësinë e dhomës së gjumit dhe të ndikojnë në cilësinë e gjumit
Disa sende mund t’jua prishin gjumin, prandaj nuk është mirë t’i mbani në dhomën e gjumit.
Edhe pse shpesh i kushtojmë shumë vëmendje rregullimit të shtëpisë dhe çdo këndi të saj, ekzistojnë disa gjëra që nuk duhet të ndodhen në hapësirën ku flemë. Dhoma e gjumit duhet të jetë një vend pushimi dhe relaksimi, një strehë pas një dite të lodhshme. Megjithatë, disa zakone të vogla dhe vendosja e pakujdesshme e sendeve mund ta shndërrojnë këtë hapësirë në burim stresi.
Ja cilat gjëra nuk rekomandohet t’i mbani në dhomën e gjumit, transmeton Telegrafi.
Tavolina e punës
Puna nga shtëpia është bërë pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz, por dhoma e gjumit nuk duhet të shndërrohet në zyrë. Laptopi, dokumentet, agjendat apo faturat sjellin me vete energjinë e stresit dhe detyrimeve. Truri fillon ta lidhë hapësirën e gjumit me punën, gjë që e vështirëson relaksimin dhe gjumin. Idealja është që puna të qëndrojë jashtë dhomës së gjumit.
Pajisjet elektronike pranë shtratit
Televizori, telefoni celular apo tableti shpesh duken si një mënyrë e mirë për t’u relaksuar para gjumit. Megjithatë, pajisjet elektronike nuk janë të përshtatshme për dhomën e gjumit. Drita blu e ekraneve pengon prodhimin e hormonit të gjumit, ndërsa njoftimet e vazhdueshme dhe rrezatimi mund të ndikojnë në cilësinë e pushimit.
Shumë libra dhe revista të vjetra
Edhe pse librat janë të dashur për shumë njerëz, një raft i mbushur me libra ose një grumbull revistash në komodinën pranë shtratit mund të krijojë ndjenjë mbingarkese mendore. Mbani vetëm librin që po lexoni dhe ndoshta një ose dy që ju relaksojnë. Të tjerët vendosini në raftet e dhomës së ndenjës.
Pajisjet për ushtrime
Tapeti i jogës, peshat apo biçikleta statike nuk kanë vend në dhomën e gjumit. Pajisjet për ushtrime sjellin energji aktive që nuk përputhet me hapësirën e dedikuar për pushim. Është më mirë t’u gjeni vend në një pjesë tjetër të shtëpisë.
Shumë dekorime dhe objekte të vogla
Edhe pse dëshironi që dhoma të duket e bukur, shumë jastëkë dekorativë, figura, suvenire dhe objekte të vogla krijojnë rrëmujë vizuale dhe mbledhin pluhur. Zgjidhni disa prej objekteve më të dashura dhe pjesën tjetër largojini ose ruajini diku tjetër. Minimalizmi shpesh sjell më shumë qetësi dhe relaksim.
Duke larguar këto sende nga dhoma e gjumit, mund ta shndërroni atë në një hapësirë më të qetë dhe ideale për relaksim dhe gjumë cilësor. /Telegrafi/