Çifti turk bëri një gjest të çmendur për të shpëtuar nga kapja e prindërve - hidhen nga kati i katërt i apartamentit
Një ngjarje e frikshme ndodhi së fundmi në Stamboll, ku një djalë i ri shkoi ta vizitonte të dashurën e tij në shtëpinë e familjes së saj.
Papritmas, familja e vajzës u kthye në shtëpi dhe e gjeti çiftin në një situatë të papërshtatshme.
Sipas mediave lokale, paniku i momentit i shtyu të rinjtë të ndërmerrnin një vendim të rrezikshëm: ata u hodhën nga dritarja e katit të katërt për të shmangur zbulimin.
Fatmirësisht, të dy mbijetuan, por pësuan lëndime të rënda dhe u dërguan menjëherë në spital për trajtim. Mjekët raportuan se gjendja e tyre është stabile, megjithatë rikuperimi do të kërkojë kohë dhe kujdes të veçantë.
Ngjarje të tilla nuk janë të rralla në Turqi, veçanërisht në familjet konservatore, ku marrëdhëniet jashtë martesës konsiderohen të ndaluara ose tabu.
Ekspertët e shoqërisë theksojnë se shumë të rinj përballen me frikë dhe presion shoqëror, gjë që ndonjëherë i shtyn drejt vendimeve të rrezikshme për të ruajtur privatësinë ose për të shmangur konfliktet familjare.
Ky incident ka ngjallur debat në media dhe rrjetet sociale, duke rikthyer vëmendjen te tensionet mes lirisë personale dhe normave konservatore në disa pjesë të shoqërisë turke.
Autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes dhe ndërgjegjësim mbi rreziqet e sjelljeve impulsive në situata të tilla. /Telegrafi/