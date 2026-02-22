Chevrolet po ndërton më shumë Corvette ZR1 me 1,064 kuaj fuqi sesa pritej
Prodhimi i Chevrolet Corvette ZR1 për vitin 2026 po tejkalon pritshmëritë e entuziastëve, me mbi 1,000 njësi të ndërtuara, plus 156 të variantit ZR1X.
Kjo tregon se Chevrolet po synon performancë ekstreme dhe disponueshmëri të lartë, jo rrallësi si te super-automjetet tradicionale.
ZR1 ka 1,064 kuaj-fuqi dhe 828 lb-ft moment rrotullues nga motori twin-turbo 5.5-litër LT7, duke arritur 0–100 km/h në 2.2 sekonda.
Versioni ZR1X me tërheqje të të gjitha rrotave arrin 0–100 km/h në 1.68 sekonda.
Sipas të dhënave të prodhimit, blerësit po zgjedhin ngjyra të zakonshme si e zezë, e bardhë dhe e verdhë, dhe shumica preferojnë paketën aerodinamike prej karboni dhe paketën 3LZ.
Kjo tregon se konsumatorët dëshirojnë performancë të lartë dhe stil dominues, pa kursyer opsionet.
Numrat e lartë të prodhimit mund të zvogëlojnë ndjesinë e ekskluzivitetit, por ofrojnë mundësinë që më shumë njerëz të përjetojnë performancë të nivelit hypercar.
Chevrolet duket se po “demokratizon” fuqinë dhe performancën, duke e bërë ZR1 të arritshme për më shumë adhurues sesa vetëm për koleksionistë të rrallë. /Telegrafi/