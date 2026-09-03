Cher mori një pezullim të procedurave për financat e djalit të saj, ndërsa mosmarrëveshja për kujdestarinë është ende duke vazhduar
Këngëtarja Cher fitoi një pezullim në një seancë dëgjimore në Los Angeles duke kërkuar mbikëqyrje gjyqësore të financave të djalit të saj, Elijah Blue Allman, ndërsa një mosmarrëveshje e veçantë për kujdestarinë është në pritje në New Hampshire.
Elijah Blue Allman, muzikanti 50-vjeçar, nuk u paraqit në seancën dëgjimore as drejtpërdrejt dhe as nëpërmjet lidhjes video, kështu që gjyqtarja e Gjykatës së Lartë të Los Anxhelosit, Jessica A. Uzcategui, e shtyu çështjen deri më 1 dhjetor. Në seancë ishte e pranishme edhe bashkëshortja e tij, Marieangela King, e cila erdhi për ta mbështetur.
"Si gruaja e Elijahs prej 13 vitesh, e dua atë dhe dua më të mirën për të, dhe ky është një plan i fortë trajtimi afatgjatë. Nëse ajo do të kontrollonte se kush do të ishte kujdestari, besoj se kjo do të rrezikonte shanset e tij për shërim", tha King për mediat.
Gjykatësi tha gjatë seancës dëgjimore se Allman e kishte informuar më parë gjykatën se donte të përfaqësonte veten, por se i ishte shpjeguar se kjo nuk ishte e mundur pa një avokat.
Meqenëse as Allman dhe as avokati i tij Steven Brumer nuk u paraqitën atë ditë, gjykata caktoi përsëri një përfaqësues ligjor dhe vazhdoi procedurat.
Cher kishte kërkuar disa ditë më parë që procedurat në Kaliforni të shtyheshin për rreth 120 ditë, ndërsa një gjykatë në New Hampshire vendoste se kush do të jetë kujdestari i Elijah. Sipas një mocioni shtesë të paraqitur më 28 gusht, Spitali Shtetëror i New Hampshire filloi procedurat e kujdestarisë më 7 korrik, duke përfshirë si personin ashtu edhe pronën e tij.
Cher pretendon se mbikëqyrja gjyqësore është e nevojshme për shkak të shëndetit mendor, varësisë dhe menaxhimit të parave të djalit të saj. Sipas dokumenteve të paraqitura më parë, ajo tha se Allman merr rreth 120,000 dollarë në vit nga një fond besimi nga pasuria e babait të saj të ndjerë, Gregg Allman, dhe se ai i shpenzon fondet shpejt.
Procedurat penale kundër Allman në New Hampshire, pas arrestimit të tij më 27 shkurt për incidentin në St. Paul's në Concord, janë ende duke vazhduar. /Telegrafi/