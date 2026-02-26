Çfarë të hani kur jeni me ftohje, ushqimet që ndihmojnë në rikuperim
Ftohja është një nga sëmundjet më të zakonshme, sidomos gjatë stinëve të ftohta. Ajo mund të na bëjë të ndihemi të lodhur, të bllokuar dhe pa energji, duke ndikuar në aktivitetet e përditshme.
Edhe pse zakonisht nuk është serioze, simptomat si kolla, rrjedhja e hundëve dhe dhimbja e fytit mund të jenë të bezdisshme.
Sidoqoftë është e rekomandueshme të konsumoni këto ushqime kur keni ftohje, pasi mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të ftohjes dhe në përshpejtimin e rikuperimit tuaj.
Banane
Bananet treten lehtë dhe shpesh mbeten ndër të paktat ushqime që duken tërheqëse kur oreksi bie për shkak të sëmundjes. Ato përmbajnë fruktane, sheqerna që kanë veti antivirale dhe mund të forcojnë imunitetin.
Manaferrat
Nëse keni ftohje, provoni të konsumoni manaferra si boronica dhe mjedra. Këto fruta kanë antioksidantë të shumtë me veti anti-inflamatore dhe antivirale.
Karotat
Karotat mund të shtohen në lëngje ose supa për shije, por ato gjithashtu mbështesin sistemin imunitar falë përmbajtjes së beta-karotenit (një karotenoid i vitaminës A).
Çaji i kamomilit
Një filxhan i nxehtë çaj kamomili mund të ndihmojë në përmirësimin e gjumit, gjë që ju bën të ndiheni më mirë më shpejt.
Kamomili është një antioksidant i dobishëm. Ai përmban flavonoide me veti anti-inflamatore që mund të ndihmojnë kur jeni të sëmurë.
Qershitë
Vetitë e larta antioksiduese të qershive të tharta dhe të ëmbla vijnë nga përmbajtja e lartë e vitaminës C.
Edhe pse ushqimet me vitaminë C nuk e parandalojnë ftohjen, ato mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave nëse sëmureni.
Qershitë gjithashtu mbështesin gjumin e shëndetshëm sepse përmbajnë melatoninë. Gjumi cilësor është thelbësor për të luftuar viruset dhe bakteret. Mungesa e gjumit mund ta dobësojë sistemin imunitar.
Agrumet
Agrumet si portokallet, limonët dhe limetat përmbajnë vitaminë C dhe folat. Këto lëndë ushqyese ndihmojnë funksionimin e sistemit imunitar.
Përveç lëngut të portokallit, mund të shtoni lëng limoni ose limete në ujë. Konsumimi i portokalleve ose agrumeve të tjera është gjithashtu i dobishëm.
Hudhra
Hudhra është përdorur prej kohësh për të parandaluar sëmundjet, për të luftuar infeksionet dhe për të trajtuar plagët. Ajo përmban fruktane, si ato që gjenden te bananet, të cilat mund të ndihmojnë kur keni ftohje.
Megjithatë, nevojiten më shumë studime për të përcaktuar efektivitetin e hudhrës në parandalimin ose trajtimin e ftohjes së zakonshme.
Xhenxhefili
Xhenxhefili ndihmon kryesisht në lehtësimin e të përzierave dhe të vjellave, por gjithashtu përmban shumë lëndë ushqyese anti-inflamatore që mund të ndihmojnë në eliminimin e infeksioneve në traktin e sipërm respirator.
Megjithatë, studimet që vërtetojnë efektet e tij anti-inflamatore janë ende të kufizuara.
Lakra jeshile (Kale)
Lakra jeshile është një perime kryqëzuese me shumë vitamina dhe minerale. Ajo ndihmon në forcimin e sistemit imunitar falë vitaminës C dhe flavonoideve që përmban.
Specat
Specat, përfshirë specin djegës pluhur (kajen), ndihmojnë në hollimin e mukusit dhe në lehtësimin e bllokimit të hundëve.
Kapsaicina — përbërësi që u jep specave djegës shijen pikante — mund të ndihmojë gjithashtu në qetësimin e kollës.
Shtoni një majë speci kajen të bluar në çaj, supë ose lëng.
Lëngu i shegës
Lëngu i pastër i shegës është një pije tjetër që mbështet imunitetin falë veprimit të tij antimikrobik dhe anti-inflamator.
Mund ta pini të vetëm, ta shtoni në ujë ose në çaj kamomili, ta përzieni në smoothie, ose ta ngrini me banane të shtypur dhe rrënjë xhenxhefili për të bërë akullore me shkopinj.
Mjalti i papërpunuar
Përveç vetive antimikrobike dhe anti-inflamatore, mjalti i papërpunuar mund të ndihmojë në lehtësimin e kollës tek fëmijët.
Mjalti Manuka ndihmon në forcimin e imunitetit, duke mbrojtur nga shumë viruse dhe baktere.
Mos u jepni mjaltë fëmijëve nën 1 vjeç, pasi mund të shkaktojë botulizëm.
Spinaqi
Spinaqi është një tjetër perime kryqëzuese që ndihmon sistemin imunitar kur keni ftohje. Ai përmban vitamina mbështetëse për imunitetin si vitaminat C dhe E.
Supa
Edhe pse një tas i nxehtë supe nuk është domosdoshmërisht kurë për ftohjen, ai mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave.
Avulli nga supa ndihmon në lëvizjen e mukusit në hundë, duke lehtësuar bllokimin. Gjithashtu, supa është kryesisht lëng, gjë që ndihmon në mbajtjen e trupit të hidratuar.
Nëse jeni vegetarian ose vegan, zgjidhni supë me qiqra dhe makarona ose supë tjetër të nxehtë me bazë perimesh. Nëse konsumoni produkte shtazore, provoni supë pule me makarona.
Arrat
Përveçse janë një nga ushqimet më të njohura anti-inflamatore, arrat përmbajnë disa lëndë ushqyese të rëndësishme për sistemin imunitar, përfshirë vitaminën E, vitaminën B6, bakrin dhe folatin.