Çfarë po i ndodh futbollistit më të mirë në botë?
Ditët e fundit janë intensifikuar spekulimet për të ardhmen e sulmuesit të krahut të Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele.
Edhe pse ai vazhdon të jetë një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit dhe një nga figurat kryesore në projektin sportiv të klubit parisien, situata e tij kontraktuale ka hapur diskutime të mëdha në media dhe në opinionin sportiv.
Sipas raportimeve, në prapaskenë ka tensione të vazhdueshme mes palëve, kryesisht të lidhura me rinovimin e kontratës dhe kushtet financiare të saj.
Kontrata afatgjate, por e ardhmja e pasigurt
Edhe pse Dembele ka një kontratë të vlefshme deri në vitin 2028 dhe konsiderohet ndër lojtarët më të paguar në klub dhe në Ligue 1 me një pagë mujore që raportohet të jetë rreth 1.5 milion euro, e ardhmja e tij nuk është e sigurt.
Burime pranë klubit bëjnë me dije se ai ka refuzuar një ofertë rinovimi në dhjetor të vitit të kaluar, duke pritur kushte më të favorshme financiare dhe sportive. Kjo situatë ka bërë që negociatat mes palëve të ngelen pezull për një periudhë të gjatë.
Pavarësisht deklaratave të tij publike se “nuk ka arsye për të mos e zgjatur kontratën me PSG-në”, realiteti në prapaskenë duket më i ndërlikuar.
PSG merr qëndrim të fortë në negociata
Bordi i Paris Saint-Germain, i udhëhequr nga presidenti Nasser Al-Khelaifi, raportohet se po mban një qëndrim të fortë në lidhje me kërkesat e lojtarit.
Klubi ka vendosur të mos i tejkalojë kufijtë financiarë të brendshëm dhe të ruajë strukturën e pagave, duke theksuar se “interesat e ekipit dhe të klubit vijnë të parat”. Kjo deklaratë është interpretuar nga shumë si një mesazh i drejtpërdrejtë për Dembelen dhe situatën e tij kontraktuale.
Në të njëjtën kohë, drejtuesit e PSG-së thuhet se po fokusohen gjithnjë e më shumë në sigurimin e të ardhmes së talenteve të rinj, duke e bërë strategjinë e klubit më të orientuar drejt ndërtimit afatgjatë.
Dyshimet për formën dhe gjendjen fizike
Në aspektin sportiv, Dembele ka zhvilluar një sezon të mirë statistikisht, me 14 gola dhe 8 asistime në 31 paraqitje në të gjitha garat. Megjithatë, problemet me dëmtimet në gjysmën e parë të sezonit kanë rikthyer shqetësime të vjetra.
Brenda klubit ekzistojnë pikëpyetje për qëndrueshmërinë e tij fizike në afat të gjatë, sidomos duke marrë parasysh historinë e tij me dëmtime gjatë karrierës.
Kjo situatë ka ndikuar gjithashtu në mënyrën se si PSG po e vlerëson të ardhmen e tij, jo vetëm nga ana sportive, por edhe nga ajo financiare.
Interes i madh nga Arabia Saudite dhe Anglia
Tensionet mes lojtarit dhe klubit mund të hapin derën për një largim të mundshëm në fund të sezonit. Sipas raportimeve, klubet nga Arabia Saudite po përgatisin një ofertë të madhe financiare për të bindur sulmuesin francez që të transferohet pas këtij sezoni.
Projekti saudit vazhdon të synojë yjet më të mëdhenj të futbollit botëror, duke ofruar kontrata shumë të larta dhe kushte të veçanta sportive. Ky skenar shihet si një opsion real nëse negociatat me PSG-në nuk përfundojnë me marrëveshje.
Në Evropë, Manchester City mbetet një nga klubet më të përmendura në lidhje me të ardhmen e Dembele. Trajneri Pep Guardiola ka qenë prej kohësh një admirues i lojtarit francez dhe thuhet se e ka vlerësuar që në kohën kur ai ishte pjesë e projekteve të mëparshme në karrierën e tij.
Manchester City, me projektin e tij sportiv dhe fuqinë financiare, shihet si një nga destinacionet më tërheqëse nëse lojtari vendos të largohet nga Parisi.
E kaluara e transferimeve
Karriera e Dembele është shoqëruar më herët me situata të bujshme në afatet kalimtare dhe transferime të diskutueshme.
Në vitin 2017, ai u përfshi në një situatë të tensionuar me Borussia Dortmund, ku kërkoi largimin për të kaluar te Barcelona.
Më pas, te Barcelona, ai pati periudha të vështira me dëmtime dhe forma jo të qëndrueshme, gjë që përfundimisht çoi në transferimin e tij te PSG në vitin 2023 për rreth 60 milionë euro.
Këto episode janë rikthyer sërish në diskutim në kontekstin e situatës aktuale, duke ngritur pyetje mbi stabilitetin afatgjatë të lojtarit në një klub. /Telegrafi/