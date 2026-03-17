Çfarë ndodh me trupin kur ulni kripën? Ndryshimi në zemër dhe tension do t’ju befasojë
Mbajtja e ujit, presioni i lartë dhe rreziku për sëmundje të zemrës lidhen drejtpërdrejt me kripën – ekspertët tregojnë si ndikon ulja e saj në organizëm
Shumica e njerëzve konsumojnë sasi të tepërt kripe, mesatarisht rreth nëntë gramë në ditë. Ky konsum çon në mbajtjen e lëngjeve të tepërta në organizëm, gjë që mund të rrisë presionin e gjakut.
Si ndikon ulja e kripës në organizëm
Ulja e sasisë ditore të kripës ndihmon në ruajtjen e një presioni të shëndetshëm të gjakut dhe në mbrojtjen e zemrës. Konsumimi më i vogël i kripës mund të ulë presionin e gjakut dhe të zvogëlojë rrezikun për sëmundje të zemrës dhe goditje në tru, sidomos te personat që janë të ndjeshëm ndaj kripës.
Shumica e njerëzve marrin më shumë kripë sesa duhet, rreth nëntë gramë në ditë, ndërsa kjo sasi shkakton mbajtje të ujit në trup dhe rritje të presionit të gjakut. Megjithëse ulja e kripës ndihmon, efektet mund të ndryshojnë nga një person te tjetri, transmeton Telegrafi.
Më pak mbajtje e ujit
Natriumi luan rol kyç në balancën e lëngjeve dhe elektroliteve në trup. Por sasia e tepërt e tij bën që organizmi të mbajë ujë në enët e gjakut, duke rritur vëllimin e gjakut dhe duke krijuar presion më të madh mbi zemrën dhe arteriet.
Ulja e natriumit ndihmon në zvogëlimin e këtij vëllimi dhe, si pasojë, në uljen e presionit të gjakut.
Ulja e presionit të gjakut
Kur veshkat nuk arrijnë të përpunojnë sasinë e tepërt të natriumit, ai grumbullohet në gjak dhe rrit presionin mbi muret e arterieve. Ulja e kripës është një nga mënyrat më efektive për uljen e tensionit, sidomos te personat me hipertension.
Studimet tregojnë se ulja e natriumit për 1000 mg në ditë mund të ulë presionin sistolik me rreth 2.4 mmHg dhe atë diastolik me rreth 1 mmHg, ndërsa te personat me tension të lartë përmirësimet janë edhe më të mëdha.
Ndjeshmëria ndaj kripës nuk është e njëjtë për të gjithë
Disa persona janë më të ndjeshëm ndaj kripës, që do të thotë se presioni i tyre ndryshon më shumë në varësi të konsumit të saj. Kjo gjendje prek rreth 25% të popullatës dhe mbi 50% të personave me hipertension.
Në këtë ndikojnë faktorë si mosha, gjenetika, hormonet dhe sëmundjet kronike.
Rreziku i zvogëluar nga sëmundjet
Konsumi i tepërt i kripës lidhet me rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare, hipertension dhe goditje në tru. Nga ana tjetër, ulja e natriumit lidhet me reduktim të ndjeshëm të rrezikut për vdekje nga sëmundjet e zemrës dhe goditjet në tru.
Sa kripë na duhet në të vërtetë?
Natriumi është i domosdoshëm për funksionimin e trupit, por në sasi të moderuar. Një gram kripë përmban rreth 400 mg natrium. Mesatarisht, njerëzit konsumojnë rreth 9 gramë kripë në ditë (rreth 3600 mg natrium).
Rekomandohet që marrja të mos kalojë 2300 mg natrium në ditë (rreth një lugë çaji kripë). Megjithatë, edhe sasia shumë e ulët mund të shkaktojë probleme si lodhje, marramendje dhe ngërçe.
Si ta ulni lehtë konsumimin e kripës
Shumica e natriumit vjen nga ushqimet e përpunuara dhe ushqimi jashtë shtëpisë. Duke lexuar etiketat dhe duke zgjedhur produkte me më pak kripë, mund të reduktoni ndjeshëm marrjen e saj.
Kontrolloni etiketat ushqimore
Disa produkte me “më pak kripë” mund të përmbajnë ende sasi të larta. Zgjidhni produkte me përmbajtje të ulët natriumi.
Gatuani në shtëpi
Kështu kontrolloni më mirë sasinë e kripës në ushqim.
Shpëlani ushqimet e konservuara
Fasulet dhe bishtajoret shpesh kanë shumë natrium, ndaj është mirë t’i shpëlani para përdorimit.
Hiqni kriporen nga tavolina
Një pjesë e madhe e kripës shtohet pa u menduar gjatë ngrënies. Zëvendësojeni me erëza dhe bimë aromatike.
Nuk është vetëm kripa
Presioni i gjakut ndikohet edhe nga dieta në tërësi, aktiviteti fizik dhe pesha trupore. Një regjim ushqimor i balancuar, aktiviteti fizik dhe ruajtja e peshës optimale janë po aq të rëndësishme për shëndetin e zemrës. /Telegrafi/