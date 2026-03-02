Çfarë ndodh me simptomat e ftohjes kur merr vitaminë C?
Vitamina C është një vitaminë e tretshme në ujë, e njohur për rolin e saj në mbështetjen e sistemit imunitar. Ajo vepron si antioksidant, duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi, dhe ndihmon në forcimin e barrierës së lëkurës, duke e lejuar atë të pengojë hyrjen e mikrobeve të dëmshme.
Disa studime kanë treguar se vitamina C mund të ndihmojë në parandalimin ose zvogëlimin e simptomave të ftohjes apo simptomave të ngjashme me gripin. Megjithatë, jo të gjitha studimet i konfirmojnë këto përfitime.
Ftohja nuk zgjat aq shumë
Disa studime raportojnë se vitamina C mund të shkurtojë kohëzgjatjen e simptomave të ftohjes ose gripit me rreth 10–30%. Megjithatë, këto përfitime janë vërejtur kryesisht tek personat me simptoma më të rënda, dhe jo tek ata me simptoma të lehta.
Plotësimi me vitaminë C mund të shkurtojë kohëzgjatjen e ftohjes duke rritur aftësinë e trupit për t’i rezistuar baktereve që mund ta përkeqësojnë ose zgjasin ftohjen. Ajo gjithashtu forcon sistemin imunitar për të luftuar bakteret ose viruset që shkaktojnë ftohjen.
Simptomat mund të jenë më të lehta
Personat që marrin rregullisht suplemente me vitaminë C mund të përjetojnë simptoma më të lehta kur ftohen, krahasuar me ata që nuk marrin vitaminë C. Disa studime sugjerojnë se vitamina C mund të zvogëlojë ashpërsinë e ftohjes së zakonshme me rreth 15%.
Vitamina C mund të ndihmojë në uljen e ashpërsisë së simptomave sepse ka efekt antihistaminik, i cili mund të lehtësojë teshtitjen dhe rrjedhjen e hundëve.
Rreziku për t’u ftohur mund të ulet
Personat që angazhohen në aktivitete fizike të rënda, si sportistët profesionistë, veçanërisht në temperatura shumë të ftohta, mund të përfitojnë nga marrja e vitaminës C për parandalimin e ftohjes.
Një studim zbuloi se rreziku për zhvillimin e ftohjes u ul me rreth 50% tek personat që morën vitaminë C dy deri në tre javë para këtyre aktiviteteve.
Megjithatë, nuk ka mjaftueshëm prova për të mbështetur këtë përfitim tek personat që kryejnë aktivitete fizike më të moderuara.
Kufizimet
Megjithëse ka disa përfitime nga marrja e vitaminës C për ftohjen, kërkimet aktuale sugjerojnë se ajo ndihmon vetëm nëse merret përpara se të fillojnë simptomat. Marrja e saj pasi ftohja ka nisur ka gjasa të mos ketë efekt.
Kufizime të tjera përfshijnë:
Efektet anësore: Vitamina C mund të shkaktojë efekte anësore, veçanërisht në doza të larta, si diarre, të përziera dhe shqetësime në stomak.
Ndërveprimet me barna: Vitamina C mund të ndërveprojë me disa medikamente, si statinat (p.sh., Zocor) dhe trajtimet kundër kancerit.
Këshilla për marrjen e vitaminës C kundër ftohjes
Për të përfituar sa më shumë nga vitamina C, mbani parasysh këto këshilla:
Konsumoni më shumë fruta dhe perime me ngjyra të ndryshme, si speca të kuq, agrume, luleshtrydhe dhe brokoli. Konsumimi i deri në pesë racioneve në ditë mund të sigurojë rreth 250 miligramë vitaminë C.
Zgjidhni fruta dhe perime të freskëta (të pagatuara) për përmbajtjen më të lartë të vitaminës C. Për shembull, gjysmë filxhani spec i kuq i freskët përmban deri në 95 miligramë vitaminë C.
Preferoni zierjen me avull ose gatimin në mikrovalë në vend të zierjes në ujë, për të reduktuar humbjen e lëndëve ushqyese.
Ruajtja e zgjatur mund të ulë përmbajtjen e vitaminës C.
Mos i ruani suplementet me vitaminë C pranë dritës së diellit ose në ambiente me lagështi të lartë, pasi kjo mund të shkaktojë shpërbërjen e vitaminës dhe ta bëjë atë më pak efektive.
Dozimi
Nuk ka rekomandime të sakta për dozën e vitaminës C që nevojitet për të forcuar sistemin imunitar, por në studimet klinike janë përdorur doza më të larta se 1,000 miligramë në ditë.
Kjo është dukshëm më e lartë se sasia e rekomanduar ditore, e cila është rreth 90 miligramë për burrat e rritur dhe 75 miligramë për gratë e rritura. Megjithatë, doza deri në 2,000 miligramë në ditë, nga ushqimi dhe suplementet së bashku, janë përdorur në mënyrë të sigurt.
Konsultohuni me mjekun përpara se të përdorni doza të larta të vitaminës C, veçanërisht nëse keni probleme të tjera shëndetësore, sidomos çrregullime të përthithjes së hekurit.