Çfarë kuptojnë burrat vetëm pas divorcit? Heshtja nuk është qetësi - një gjë bën gjithë dallimin
Burrat shpesh i kuptojnë mësimet më të rëndësishme vetëm pas divorcit, ndërsa të vërtetat më të thella kalojnë pa u vënë re gjatë martesës
Divorci nuk është i lehtë as për gruan dhe as për burrin. Është e vështirë të pranosh fundin e një lidhjeje, por edhe më e vështirë të kuptosh çfarë ka munguar ndërkohë që gjithçka po ndodh. Sipas terapistëve që kanë punuar me burra pas divorcit, mësimet më të mëdha nuk vijnë nga konfliktet e mëdha apo dramat e hapura.
Përkundrazi, ato lindin nga gjërat e vogla dhe të heshtura, nga modelet e sjelljes që krijohen gradualisht, ndërsa gjithçka duket sikur është “në rregull”. Dhe shpesh, këto janë të vërtetat që kuptohen vetëm kur është vonë.
1. Të jesh partner i mirë nuk do të thotë të zgjidhësh gjithçka
Shumë burra i qasen lidhjes si një problem që duhet rregulluar. Kërkojnë përgjigjen e duhur, fjalën e duhur, zgjidhjen e duhur. Por jo çdo emocion kërkon zgjidhje, disa kërkojnë prani dhe mirëkuptim. Ndonjëherë, të jesh aty vlen më shumë se çdo këshillë.
2. Jo çdo problem është i dukshëm menjëherë
Lidhjet rrallë prishen papritur. Distanca rritet në heshtje, përmes gjërave të pathëna, bisedave të ndërprera dhe momenteve të vogla të neglizhuara. Kur problemi bëhet i dukshëm, shpesh ka kohë që ekziston.
3. Nuk ka rëndësi vetëm çfarë thua, por si e thua
Fjalët mund të jenë të sakta, por toni dhe energjia përcjellin më shumë. Njerëzit nuk mbajnë mend vetëm fjalët, mbajnë mend ndjesinë që u ke lënë.
4. Mund të jesh pranë, por në fakt larg
Prania fizike nuk është e njëjtë me vëmendjen. Mund të ndani të njëjtën hapësirë dhe përditshmëri, por mes jush të krijohet një distancë e heshtur, transmeton Telegrafi.
5. Konfliktet nuk janë gjithmonë të këqija
Edhe pse të pakëndshme, debatet shpesh tregojnë se dikujt i intereson ende marrëdhënia. Më e rrezikshme është heshtja, sepse shpesh tregon dorëzim.
6. Investimi në gjërat e gabuara
Nuk mjafton të japësh shumë, nëse ajo që jep nuk është ajo që tjetri ka nevojë. Shpesh, përpjekja shkon në drejtimin e gabuar, ndërsa ajo që ka vërtet rëndësi lihet pas dore.
7. Heshtja nuk është e njëjtë me qetësinë
Kur ankesat zhduken, kjo nuk do të thotë se gjithçka është mirë. Shpesh do të thotë se dikush ka ndalur së besuari se do të dëgjohet.
8. Gjërat e vogla bëjnë dallimin më të madh
Një vështrim, një pyetje, një përpjekje për bisedë, duken të vogla, por kanë peshën më të madhe në një lidhje.
9. Gjithçka bëhet e qartë vetëm nga distanca
Kur je brenda marrëdhënies, është e vështirë të shohësh çfarë mungon. Vetëm më vonë vjen kuptimi, për atë që ishte e rëndësishme dhe që u la pas.
Në fund, e vërteta më e thjeshtë, por edhe më e vështirë është kjo: nuk ka një moment të vetëm që ndryshon gjithçka. Ajo që ka rëndësi ndodh çdo ditë, por shpesh kalon pa u vënë re në kohë. /Telegrafi/