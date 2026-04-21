Çfarë i ndodh trurit tuaj kur hani peshk rregullisht
Konsumimi i rregullt i peshkut, veçanërisht i llojeve yndyrore si salmoni, sardelet dhe skumbri, mund të ketë përfitime të konsiderueshme për shëndetin e trurit, tregojnë studime të shumta.
Ekspertët për të Ushqyerit Shëndetshëm theksuan se edhe dy porcione peshku në javë mund të kontribuojnë në një kujtesë më të mirë, të menduar më të qartë dhe në një ulje të rrezikut të rënies njohëse në pleqëri.
Arsyeja kryesore për këto përfitime qëndron në përbërjen e pasur ushqyese të peshkut. Vlen të përmendet në mënyrë të veçantë acidet yndyrore omega-3, kryesisht DHA dhe EPA, të cilat luajnë një rol kyç në strukturën dhe funksionin e qelizave të trurit. DHA, për shembull, përbën një pjesë të madhe të yndyrës në tru dhe është e rëndësishme për ruajtjen e funksionalitetit të tij gjatë gjithë jetës.
Përveç acideve yndyrore omega-3, peshku është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës D, vitaminës B12, jodit dhe selenit. Së bashku, këto lëndë ushqyese kontribuojnë në komunikim më të mirë midis qelizave të trurit, mbështesin sistemin nervor dhe ndihmojnë në uljen e proceseve inflamatore që mund të ndikojnë negativisht në tru.
Hulumtimet sugjerojnë se njerëzit që konsumojnë rregullisht peshk kanë një rrezik më të ulët për të zhvilluar sëmundjen e Alzheimerit dhe forma të tjera të demencës. Është vërejtur gjithashtu se konsumi i peshkut mund të shoqërohet me një vëllim më të madh të lëndës gri në tru, i cili është një tregues i një shëndeti më të mirë njohës.
Përveç funksioneve njohëse, acidet yndyrore omega-3 mund të kenë gjithashtu një ndikim pozitiv në shëndetin mendor. Disa të dhëna sugjerojnë se ato mund të ndihmojnë në uljen e simptomave të depresionit dhe përmirësimin e humorit, ndoshta përmes efekteve në neurotransmetues si serotonina.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se peshku nuk është një zgjidhje mrekullibërëse në vetvete. Për shëndet optimal të trurit, është e rëndësishme të kombinohet ushqyerja e duhur me zakone të tjera të shëndetshme, duke përfshirë aktivitetin e rregullt fizik, gjumin cilësor dhe menaxhimin e stresit.
Pavarësisht rekomandimeve të qarta, shumë njerëz ende nuk përfshijnë mjaftueshëm peshk në dietën e tyre. Organizatat shëndetësore këshillojnë përfshirjen e peshkut në menu të paktën dy herë në javë, me theks në shumëllojshmëri dhe zgjedhjen e specieve të pasura me vlera ushqyese.