Çfarë e lidh Genën me Brikenën? Zbulohet emri i vërtetë i këngëtarit shumë të njohur
Shtëpia e Big Brother VIP Albania u vesh me të bardha të hënën mbrëma, teksa banorët festuan dasmën e shumëpritur të Brikenës dhe Mateos. Siç pritej për një ngjarje të tillë brenda formatit, produksioni u kujdes që atmosfera të ishte në nivelin e duhur – nga dekorimi te detajet festive.
Për ta ndezur edhe më shumë mbrëmjen, i ftuar special në shtëpi ishte këngëtari i njohur Gena, i cili njihet si një nga artistët e preferuar të Brikenës. Me performancën live dhe hitet e tij, ai i ngriti banorët në këmbë dhe e shndërroi dasmën në një festë me energji të lartë.
Megjithatë, përveç muzikës, Gena solli edhe një moment të papritur që mori vëmendjen e të gjithëve. Gjatë performancës, ai u ndal për pak çaste dhe iu drejtua nuses, duke ndarë një koinçidencë interesante me banorët dhe publikun: ai dhe Brikena në fakt ndajnë të njëjtin emër.
Për ata që e njohin vetëm me emrin e artit, këngëtari korçar zbuloi se emri i tij i vërtetë dhe i plotë është Briken Lito. Ky detaj shkaktoi të qeshura mes banorëve dhe i shtoi edhe më shumë lezet mbrëmjes së dasmës.
Dasma brenda shtëpisë vazhdoi nën ritmet e pandalura të muzikës, ndërsa atmosfera mbeti e zjarrtë deri në orët e vona, me Gena-n që dhuroi energji për çiftin dhe për pjesën tjetër të konkurrentëve. /Telegrafi/