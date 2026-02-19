Carrick bëhet kandidati kryesor për trajnerit të përhershëm te Manchester Unitedit
Michael Carrick është ngjitur në krye të listës së ngushtë të kandidatëve për trajner të Manchester United për rolin e përhershëm, pasi ka impresionuar si trajner i përkohshëm, me disa rivalë të profilit të lartë që tani janë përjashtuar.
Lidershipi i qetë dhe ekuilibri taktik i Carrick e kanë stabilizuar situatën pas largimit të Ruben Amorim, duke siguruar katër fitore nga pesë ndeshje, ndërkohë që kanë krijuar një staf të bashkuar në prapavijë.
Inteligjenca taktike dhe puna individuale e Jonathan Woodgate me mbrojtës të rinj si Ayden Heaven dhe Leny Yoro, të kombinuara me përvojën e Steve Holland, kanë krijuar atë që burimet e quajnë "ekuilibri perfekt".
Angazhimi i Carrick ndaj akademisë - pjesëmarrja e rregullt në ndeshjet e të rinjve, përfshirë një udhëtim të kohëve të fundit për të parë ekipin U-18 - përputhet në mënyrë të përkryer me obsesionin e United me të rinjtë.
Manchester United rikthehet në zonën e Ligës së Kampionëve: Si e ndryshoi Michael Carrick skuadrën e “Djajve të Kuq”
Kandidatët kryesorë kanë mbetur në harresë: Thomas Tuchel është i lidhur me kontratën e tij të re me Anglinë, Luis Enrique është afër nënshkrimit të një marrëveshjeje të re me PSG-në dhe Carlo Ancelotti është gati të angazhohet me Brazilin.
Roberto De Zerbi favorizon Tottenhamin, ndërsa dyshimet mbeten mbi gatishmërinë e Oliver Glasner për nivelin e United pas gabimit me Amorim.
United nuk ka asnjë nxitim, duke i dhënë përparësi një procesi të kujdesshëm pa lëvizje të nxituara, por Carrick është ngritur tashmë në mesin e emrave favorit. /Telegrafi/