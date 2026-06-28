Carole Davis rikthehet në vëmendje, ja si duket sot ish-modelja e Playboy dhe aktorja e “Sex and the City”
Carole Davis rikthehet në vëmendje, ja si duket sot ish-modelja e Playboy dhe aktorja e “Sex and the City”
Ish-modelja e Playboy dhe aktorja Carole Davis është rikthyer në qendër të vëmendjes pas një paraqitjeje të fundit në Los Angeles, ku u shfaq në moshën 68-vjeçare.
E lindur në Londër, Davis e nisi karrierën e saj në Shtetet e Bashkuara si modele, duke pozuar fillimisht për revistën Playboy në fund të viteve të 70-ta dhe më pas për Penthouse gjatë viteve të 80-t, shkruan DailyMail.
Më vonë ajo iu përkushtua aktrimit, duke bashkëpunuar me emra të njohur si James Cameron dhe Garry Marshall, si edhe me aktorë të njohur si Matt Dillon dhe Kim Cattrall.
Roli që e bëri më të njohur ishte ai i Amalita Amalfi në serialin “Sex and the City”, një personazh ekstravagant i shoqërisë së lartë që e përshkruante veten si “qytetare e botës”.
Në vitet e fundit, Carole Davis është bërë e njohur edhe si nëna e Lauren Silverman, të fejuarës së producentit dhe juristit televiziv Simon Cowell.
Karrierën në aktrim e nisi rastësisht, pasi shoqëroi një mike në një audicion dhe përfundoi duke marrë vetë rolin.
Filmi i saj i parë ishte komedia “COD” në vitin 1981, ndërsa më pas luajti në “Piranha II: The Spawning”, debutimi regjisorial i James Cameron, si edhe në komedinë romantike “The Flamingo Kid” të Garry Marshall.
Së fundmi, Davis u fotografua në Kaliforni me një fustan veror pa mëngë, duke treguar se vazhdon të ruajë elegancën dhe sharmin që e karakterizuan gjatë karrierës së saj. /Telegrafi/