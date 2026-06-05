Cardi B i kërkon falje reperes Latto pas konfliktit: E lashë gjuhën time të më mposhtte
Reperja Cardi B deklaroi se dëshiron të sqarojë situatën me kolegen e saj repere, Latto.
Pasi Latto konfirmoi se Cardi ishte përmendur në këngën e saj të re "Gimme Dat", reperja u përgjigj në një postim në rrjetin social "X". Ajo përmendi thirrjen në të cilën ofendoi muzikantin Latto.
"E kuptoj se si ndiheni dhe për këtë arsye vendosa të kërkoj falje publikisht sepse mungesa e respektit u bë publike. Nuk kisha ndërmend të të quja kështu në atë telefonatë, nuk kisha ndërmend asgjë të keqe. Ka një ndryshim midis asaj që doja të thoja dhe asaj që thashë. Ajo që mund të them është se ishe shumë i butë dhe se pate shumë mëshirë në atë situatë. Ishte një bisedë e nxehtë dhe e lashë gjuhën time të më mposhtte", tha ajo.
Cardi sqaroi se ishte e mbingarkuar dhe emocionale. Ajo deklaroi se ndihej keq për atë që kishte ndodhur dhe këmbënguli se u përpoq të kontaktonte Latton disa herë pasi u publikua thirrja.
"Fola me menaxherin tënd, motrën tënde dhe të dërgova një mesazh për të marrë përgjegjësi të plotë. Gjithmonë kam pasur dashuri dhe respekt për ty. Doja t'i rregulloja gjërat, por rregullimi i tyre duket ndryshe për të dy ne. Doja të lidhesha me ty, por ti doje ta trajtoje këtë çështje në albumin tënd", tha ajo.
Në telefonatën e lartpërmendur, Cardi deklaroi se do ta rrihte Latton.
"Isha e zemëruar në atë moment. Unë respektoj gjithçka tek ajo dhe ekipi i saj. Nuk jam shumë krenare t'i kërkoj falje dikujt që e respektoj vërtet, kështu që kjo është falja ime publike", deklaroi ajo.
Më pas, Latto publikoi albumin e saj të fundit në studio, Big Mamma, dhe në këngën "Gimme Dat", përmendi përpjekjen e Cardi-t për të riparuar miqësinë e tyre.
"Ky është dikush që e pashë si mik pa menduar. Jam e hapur të flas," tha ajo. /Telegrafi/