Cara Delevingne gati të fillojë një karrierë muzikore: Është frika ime më e madhe dhe dashuria ime më e madhe
Modelja britanike Cara Delevingne deklaroi se është gati të fillojë karrierën e saj muzikore.
Delevingne deklaroi se do ta fillojë karrierën e saj muzikore me një turne në 11 qytete në të gjithë Evropën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Amerikën e Veriut.
"Jam e emocionuar të njoftoj performancat e mia të para si kryesuese. Jam e bllokuar në prova dhe mezi pres të luaj në koncerte", tha ajo.
Ajo ndau një poster të turneut, si dhe një video të saj duke interpretuar një nga këngët e saj rock në kitarë.
"Muzika ka qenë gjithmonë frika ime më e madhe dhe dashuria ime më e madhe", tha ajo.
Delevingne deklaroi se këngët e saj të ardhshme "Forgot" dhe "Out of My Head" do të jenë shikimi i parë në rrjedhën e vetëdijes së saj prej vitesh.
«Nuk mund ta besoj që më në fund jemi këtu», tha ajo.
Në një nga intervistat e saj të mëparshme, ajo sqaroi nëse e konsideron veten modele, aktore apo muzikante.
"Do ta përshkruaja veten si artiste dhe një person krijues. Mendoj se na pëlqen t'i etiketojmë njerëzit, dhe unë gjithmonë kam qenë krijuese. E vetmja gjë që nuk mund të bëj është të pikturoj ose vizatoj, por përdor gjithçka që mundem për t'u shprehur në mënyrë krijuese. Gjithmonë më ka pëlqyer të dëgjoj dhe të luaj muzikë", tha ajo. /Telegrafi/