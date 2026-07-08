Caktohen lokacionet ku mërgimtarët mund t'i shfrytëzojnë për parkim në Mitrovicë
Kryetari i Komunës Faton Peci ka njoftuar,se hapësirat e institucionit komunal janë në shfrytëzim për parkim të mërgimtarëve.
Sipas njoftimit, shfrytzimit për parkim për te gjithë qytetarët janë te listuara oborret e këtyre shkollave; Gjimnazi "Frang Bardhi", SH.M.L.M. "Xheladin Deda", SH.F.M.U. "Eqrem Çabej", SH.F.M.U. "Ismail Qemali", SH.F.M.U. "Bedri Gjinaj", SH.M.L.M. "Arkitekt Sinani", SH.F.M.U. "Migjeni".
Parkingjet janë pa pages deri në shtator, luten qytetarët që parkingjet t’i shfrytëzojnë në mënyrë racionale. /Telegrafi/
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