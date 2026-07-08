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Kryetari i Komunës Faton Peci ka njoftuar,se hapësirat e institucionit komunal janë në shfrytëzim për parkim të mërgimtarëve.

Sipas njoftimit, shfrytzimit për parkim për te gjithë qytetarët janë te listuara oborret e këtyre shkollave; Gjimnazi "Frang Bardhi", SH.M.L.M. "Xheladin Deda", SH.F.M.U. "Eqrem Çabej", SH.F.M.U. "Ismail Qemali", SH.F.M.U. "Bedri Gjinaj", SH.M.L.M. "Arkitekt Sinani", SH.F.M.U. "Migjeni".

Peci: Mërgimtarët do të kenë parking falas në hapësirat komunale në Mitrovicë

Parkingjet janë pa pages deri në shtator, luten qytetarët që parkingjet t’i shfrytëzojnë në mënyrë racionale. /Telegrafi/



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