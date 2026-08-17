Parkingu nëntokësor bosh, trotuaret të zëna nga veturat – Vushtrria përballet me problemin e parkimit
Iniciativa për Angazhim Publik në Vushtrri ka ngritur shqetësimin për parkimin e automjeteve në hapësirat publike të qytetit.
Sipas kësaj iniciative, përderisa rreth gjysma e hapësirave në parkingun nëntokësor janë të lira, automjetet vazhdojnë të parkohen në trotuare dhe hapësira të tjera publike në rrugët përreth.
“Përderisa gjysma e vendeve në parkingun nëntokësor janë të lira, ndërsa në rrugët përreth tij automjetet vazhdojnë të parkohen në trotuare dhe hapësira publike, shtrohet pyetja: a kemi të bëjmë vetëm me papërgjegjësi qytetare apo edhe me mungesë të veprimit nga organet komunale dhe të rendit?”, thuhet në reagimin e publikuar.
Kjo situatë, sipas iniciativës, ngre pikëpyetje për respektimin e rregullave të parkimit dhe mbikëqyrjen e hapësirave publike në Vushtrri. /Telegrafi/