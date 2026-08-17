Vendoset gurthemeli i Kishës Katolike “Shën Flori dhe Lauri” në Zogaj të Vushtrrisë
Gurthemeli i Kishës Katolike “Shën Flori dhe Lauri” është vendosur sot në fshatin Zogaj të Vushtrrisë, në një ceremoni të organizuar nën kujdesin e Ipeshkvisë së Kosovës.
Sipas njoftimit të “Lëvizjes për Rikthim”, ceremonia e vendosjes së gurthemelit është zhvilluar më 17 gusht 2026, në orën 13:00, në prani të dhjetëra besimtarëve katolikë të Vushtrrisë.
Në njoftim thuhet se për shkak të mungesës së infrastrukturës së përshtatshme në Zogaj, Ipeshkvia e Kosovës ka vendosur që Mesha e Shenjtë dhe ceremonia e pagëzimeve të zhvillohen më 18 gusht në Katedralen “Shën Nënë Tereza” në Prishtinë, duke filluar nga ora 11:00.
“Lëvizja për Rikthim” ka ftuar të gjithë besimtarët që të marrin pjesë në Meshën e Shenjtë dhe ceremoninë e pagëzimeve, duke e cilësuar këtë si një ngjarje të rëndësishme për komunitetin katolik të Vushtrrisë.
Në njoftimin e publikuar nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me projektin, përfshirë kohëzgjatjen e ndërtimit apo vlerën e investimit. /Telegrafi/