Burri skijon nëpër parkingun e asfaltuar me 111 kmh
Një rekordmen serik i rekordeve botërore Guinness, i cili e quan veten "MrWorldRecords", fitoi titullin e tij të fundit duke arritur një shpejtësi prej 111 kmh ndërsa bënte ski në asfalt.
Johnny Cruz Buckingham, i cili përdor pseudonimin MrWorldRecords në internet, u tërhoq pas një makine përmes një parkingu dhe u regjistrua me 111 kmh, mjaftueshëm për të marrë rekordin për skijimin më të shpejtë në asfalt.
"Dua ta frymëzoj fëmijën tim, Thomas Buckingham, të vendosë qëllime të mëdha dhe të arrijë yjet. Ky rekord është për ty, kampion ", i tha ai Guinness World Records.
Dhjetëra titujsh të tjerë të Guinness World Records të Buckingham përfshijnë më shumë rrotullime të thikës së zjarrit në 30 sekonda dhe kohën më të shpejtë për të udhëtuar në të shtatë kontinentet.
Kohët e fundit ai theu rekordet për numrin më të madh të rrotullimeve me thikë zjarri në një tabelë ekuilibri në një minutë (104), numrin më të madh të kapjes së një topi me doreza boksi në një minutë (32), kohën më të shpejtë për të shpërthyer 100 tullumbace me këmbë (19.78 sekonda) dhe kohën më të shpejtë për të udhëtuar në të gjitha ndalesat e trageteve të New York (6 orë, 59 minuta dhe 20 sekonda). /Telegrafi/