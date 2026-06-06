Burri mban 5 balona në ajër për më shumë se një minutë, thyen rekord
Një burrë nga Idaho mbajti pesë balona në ajër për më shumë se një minutë, duke thyer rekord botëror.
David Rush tha se e gjeti mbajtjen e tullumbaceve lart mjaft të komplikuar.
"Ndryshe nga topat, balonat janë kaotike. Ato lëvizin, përplasen dhe lëvizin pas jush në mënyra që e bëjnë ndjekjen e të pesë topave njëherësh pothuajse të pamundur", tha Rush.
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Ai njoftoi se iu deshën 17 përpjekje për të arritur qëllimin.
Në fund e rrëmbeu rekordin me një kohë prej 1 minutë e 14.89 sekonda. /Telegrafi/