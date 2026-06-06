Një burrë nga Idaho mbajti pesë balona në ajër për më shumë se një minutë, duke thyer rekord botëror.

David Rush tha se e gjeti mbajtjen e tullumbaceve lart mjaft të komplikuar.

"Ndryshe nga topat, balonat janë kaotike. Ato lëvizin, përplasen dhe lëvizin pas jush në mënyra që e bëjnë ndjekjen e të pesë topave njëherësh pothuajse të pamundur", tha Rush.

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Ai njoftoi se iu deshën 17 përpjekje për të arritur qëllimin.

Në fund e rrëmbeu rekordin me një kohë prej 1 minutë e 14.89 sekonda. /Telegrafi/

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