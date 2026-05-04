Bugatti prezanton ‘Fly Bug’ - një superveturë unike e frymëzuar nga natyra
Me W16 Mistral "Fly Bug", Bugatti po e çon programin e saj të personalizimit në një tjetër nivel me një veturë vërtet unike.
Është pjesë e një grupi prej katër veturash të lidhura ngushtë të zhvilluara së bashku me një nga koleksionistët e hershëm të kompanisë.
Të katër modelet marrin frymëzim nga natyra, dhe "Fly Bug" vazhdon këtë temë.
Ajo vjen pas veturave të mëparshme në koleksion si Veyron Grand Sport Vitesse, Chiron dhe Divo.
Koncepti u krijua nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë midis koleksionistit dhe kreut të dizajnit të Bugatti, Frank Heyl.
Ekspertë nga fusha të ndryshme punuan së bashku për të krijuar një dizajn që ndihet unik, por që përshtatet në mënyrë të përsosur me pjesën tjetër të koleksionit.
Vetura është e dekoruar me një ngjyrë të personalizuar të quajtur "Blu Dragonfly", e cila ndryshon në varësi të dritës. /Telegrafi/