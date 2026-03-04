Man Utd ofron kontratë rekord për Bruno Fernandes, 23 milionë euro në vit
Manchester United po përgatitet për një rinovim historik për yllin e tyre portugez, Bruno Fernandesit.
Fernandes u transferua nga Sporting Lisbon për 65 milionë euro në verën e vitit 2020 dhe që atëherë ka qenë vendimtar për ekipin, duke mbajtur numrin 8 si simbol të ndikimit të tij në skuadër.
Vendimi i Fernandes për të ardhmen nuk do të jetë vetëm financiar. Ai kërkon garanci për sukses në fushë, ndërsa oferta e Manchester United, prej 23 milionë eurosh në vit, synon të parandaluar një largim të tij drejt Arabisë Saudite këtë verë.
Shifrat e këtij sezoni tregojnë qartë rëndësinë e tij: në 27 ndeshje, Fernandes ka shënuar 7 gola dhe ka dhuruar 14 asiste, duke u bërë lojtari që krijon më shumë raste për skuadrën.
Përveç performancës në fushë, ndikimi i tij në dhomën e zhveshjes është i pakontestueshëm, dhe largimi i tij do të ishte një humbje e madhe për Manchester United.
Pas vitesh të paqëndrueshmërisë në merkato, mbajtja e një lojtari me performancë të vazhdueshme është prioritet absolut për klubin.
Lidhja emocionale e Fernandes me “Djajtë e Kuq” dhe oferta e re astronomike duket se mund të mjaftojë për të mbyllur sagën e rinovimit.
Tani topi është në fushën e yllit portugez, i cili duhet të vendosë nëse do të nënshkruajë kontratën e jetës në Ligën Premier apo do t’i dorëzohet ofertës fitimprurëse të Arabisë Saudite.