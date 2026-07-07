Britania po liron 6,000 të burgosur para kohe, midis tyre ka vrasës e përdhunues
Nga shtatori, një pjesë e Aktit të Dënimeve 2026 do të hyjë në fuqi, duke mundësuar që disa shkelës në Britani të Madhe të lirohen më herët në një përpjekje për të zvogëluar mbipopullimin.
Vrasësit, përdhunuesit dhe shkelësit seksualë mund të jenë midis deri në 6,000 kriminelëve të liruar më herët brenda pak muajsh, sipas raporteve, transmeton Telegrafi.
Charlie Taylor, kryeinspektori i burgjeve, tha se kapaciteti shtesë mund t'i ndihmojë guvernatorët të përqendrohen më shumë në rehabilitim, por paralajmëroi se institucionet ende nuk po ofrojnë programet e arsimit, trajnimit dhe reduktimit të rrezikut të nevojshme për të mbështetur lirimin e tyre.
"Kjo është një fushë për të cilën jemi shqetësuar për shumë vite. Shumë të burgosur do të dalin nga burgjet në shtator, tetor, nëntor, dhe ne do të vëzhgojmë nga afër se cili është efekti i kësaj në aspektin e shkallës së rikthimit të veprave penale dhe rrezikut për publikun", tha ai.
Të burgosurit e burgosur për disa vepra të dhunshme ose seksuale do të bëhen të kualifikuar për lirim në gjysmë të dënimeve të tyre sipas ndryshimeve, në vend që të vuajnë tarifën aktuale prej dy të tretash.
Hajdutët janë ndër të burgosurit që do të merren në konsideratë për lirim pas një të tretës së dënimit të tyre, nga 40% që është aktualisht.
Telegraph ka raportuar se 700 shkelësit e parë do të lirohen në shtator.
Viktimat kanë filluar të marrin letra nga qeveria duke u thënë atyre se abuzuesit ose sulmuesit e tyre do të lirohen sipas skemës.
Ish-ministrja e Ministrisë së Brendshme, Jess Phillips, tha javën e kaluar se "duhet të ketë më shumë përjashtime brenda skemës së lirimit", duke përfshirë mbajtjen në burg të të rriturve që përdhunojnë fëmijë për më gjatë.
Ndërkohë, The Sunday Times raportoi se Andy Burnham, i cili pritet gjerësisht të jetë kryeministri i ardhshëm, po shqyrton mënyra për të shtrënguar skemën e lirimit të parakohshëm nga burgu për të ndaluar abuzuesit seksualë të fëmijëve të lirohen.
Një zëdhënës i Ministrisë së Drejtësisë tha: "Kjo qeveri po e rregullon krizën e burgjeve që trashëgoi - duke ndërtuar 14,000 vende të tjera në burg dhe duke reformuar dënimet në mënyrë që të mund të burgosim gjithmonë kriminelë të rrezikshëm. Pa këtë veprim vendimtar, burgjet do të mbarojnë plotësisht hapësirën që në nëntor dhe ne nuk do të jemi në gjendje të burgosim fare shkelësit e ligjit". /Telegrafi/