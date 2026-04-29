Brandt refuzon milionat arabe, preferon transferimin në Spanjë
Julian Brandt pritet të largohet nga Borussia Dortmund në fund të sezonit, duke i dhënë fund një aventure shtatëvjeçare me klubin gjerman.
Mesfushori ofensivë 29-vjeçar do të shfrytëzojë skadimin e kontratës së tij për të kërkuar një sfidë të re. Edhe pse është përfolur për një kalim në Ligën Premier apo qëndrim në Bundesliga, raportimet nga Sport Bild sugjerojnë se prioriteti i tij është një transferim në Spanjë.
Sipas të njëjtave burime, lojtari nuk e ka të domosdoshme që klubi i ri të jetë ndër më të mëdhenjtë, pasi arsyeja kryesore lidhet me jetën personale, partnerja e tij jeton në Catalonia.
Në ditët e fundit, është përmendur interesi i Atletico Madrid, që e sheh Brandtin si zëvendësues të mundshëm të Antoine Griezmann, i cili pritet t'i bashkohet Orlando City në fund të sezonit.
Gjithashtu, mesfushori ka tërhequr interes nga Arsenal, Roma dhe Fenerbahce, ndërsa ka refuzuar oferta të majme nga Arabia Saudite. /Telegrafi/