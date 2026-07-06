Bozhinovska: Tranzicioni i gjelbër është arma më e fuqishme për një ekonomi konkurruese
Ministrja e energjisë, minierave dhe burimeve minerale, Sanja Bozhinovska, mori pjesë sot në panel-diskutimin “Korniza institucionale dhe ligjore që mbështet praktikat e qëndrueshme korporative”, në kuadër të forumit të Biznesit “Shndërrimi i qëndrueshmërisë në konkurrueshmëri: Ndërtimi i bizneseve rezistente në një botë të pasigurt”, organizuar nga Ministria e punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Oda Ekonomike dhe Zyra e Koordinatorit të Përhershëm të Kombeve të Bashkuara.
Në fjalimin e saj, ministrja theksoi se qëndrueshmëria sot nuk është vetëm një objektiv mjedisor, por një nga parakushtet më të rëndësishme ekonomike për zhvillimin, konkurrueshmërinë dhe sigurinë e kompanive vendore.
"Vetëm para disa vitesh, tranzicioni i gjelbër shihej si një kosto shtesë. Sot, ai është investimi më i mirë që një kompani mund të bëjë. Kompanitë që investojnë në efikasitet energjetik, burime të ripërtëritshme të energjisë dhe teknologji të reja do të jenë kompanitë që nesër do të eksportojnë më shumë, do të tërheqin më shumë investime dhe do të hapin vende të reja pune”, theksoi Bozhinovska.
Ajo theksoi se Ministria e vendos tranzicionin e gjelbër si shtytës të zhvillimit ekonomik, duke krijuar një kuadër rregullator të qëndrueshëm, transparent dhe të harmonizuar me standardet evropiane, i cili do t’u mundësojë kompanive të investojnë me siguri dhe të planifikojnë në afat të gjatë.
"Detyra jonë është të krijojmë kushte në të cilat tranzicioni i gjelbër nuk do të jetë barrë për ekonominë, por mundësia e saj më e madhe për zhvillim. Prandaj po miratojmë ligje moderne, po thjeshtojmë rregulloret dhe po sigurojmë mbështetje konkrete financiare për investime në efikasitetin energjetik dhe në burimet e ripërtëritshme të energjisë”, tha ministrja.
Në fjalën e saj, Bozhinovska kujtoi se Ligji i ri për Energjetikën tashmë ka vendosur një kornizë moderne, të harmonizuar me legjislacionin evropian, ndërsa Ligji për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë përfaqëson një nga reformat më të rëndësishme në sektorin e energjisë në dekadat e fundit.