Bota shumëngjyrëshe nënujore e Gjirit Saros tërheq entuziastët e fotografisë
Gjiri i Saros, i cili është ndër qendrat më të rëndësishme të zhytjeve në Turqi, tërheq vëmendjen e të pasionuarve të fotografisë me ujërat e tij të pastër, ekosistemin e pasur detar dhe jetën shumëngjyrëshe nënujore.
Ndërsa shumë krijesa detare që jetojnë në thellësi të gjirit dhe shkëmbinj nënujorë natyrorë dhe artificialë ofrojnë fotografi unike për fotografët nënujorë vendas dhe të huaj, Gjiri i Fatma Kadin në rajon pret aktivitete zhytjeje dhe imazherie.
Gjiri Saros, i cili strehon shumë krijesa është ndër rrugët e preferuara për entuziastët e shikimit nënujor.
Të pasionuarit ndjekin punëtoritë e fotografisë për të kapur më së miri bukuritë unike të Saros dhe për të marrë trajnim praktik mbi përdorimin e dritës, kompozimit dhe teknikave të shkrepjes nënujore. /AA/