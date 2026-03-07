Borxhi ndaj bujqve arrin mbi 100 milionë euro, prodhuesit kërkojnë pagesa urgjente
Bujqësia në Maqedoni po hyn në sezonin e mbjelljeve të pranverës me një plagë të hapur financiare që fermerët e matin në "mbi 100 milionë euro" në subvencione të papaguara dhe të vazhdueshme.
Në një takim në Prilep, shoqatat dhe prodhuesit bujqësorë thanë se pa pagesa në kohë, mbështetja shtetërore humbet kuptimin e saj, sepse fermerët detyrohen të marrin borxhe dhe të "riparojnë" nga një korrje në tjetrën vetëm për të mbijetuar.
Në llogaritjen e tyre, deri më 31 dhjetor 2025, borxhi i papaguar ndaj fermerëve arriti në 2.4 miliardë denarë, ose rreth 39 milionë euro.
Në të njëjtën periudhë, hapet edhe një detyrim i ri - pagesa e subvencioneve të duhanit në shumën prej 33 milionë eurosh - dhe më pas vijon kopshtaria, bletaria dhe masat shtesë për produktet e dorëzuara në mjediset e përpunimit. Kur të gjitha këto mblidhen, fermerët thonë se fatura tejkalon shifrën prej 100 milionë eurosh.
Paralelisht me pagesat e prapambetura, revolta për programin e ri të pagesave direkte po rritet në terren.
Fermerët kërkojnë tërheqjen dhe kthimin e modelit të vitit 2025, duke pretenduar se këtë vit ka shkurtime dhe kushte që i godasin më rëndë prodhuesit e vegjël.
Shembuj përfshijnë subvencione më të ulëta për hektar për elb dhe misër (nga 19,000 denarë të vitit të kaluar në 13,000 denarë), për lulediell (nga 16,500 në 13,500 denarë), si dhe një ulje të mbështetjes për duhanin e klasit të parë (nga 100 në 80 denarë për kilogram) dhe për lopët (nga 12,000 në 8,000 denarë për kokë).