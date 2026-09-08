Borussia Dortmund triumfon ndaj Villarrealit, Betisi e mposht Lillen
Borussia Dortmund ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Villarrealit, ndërsa Real Betisi e befasoi në udhëtim Lillen.
“Verdhëzinjtë” e fituan dramën e pesë golave ndaj Villarrealit me rezultat 3-2.
Pavarësisht rasteve nga dy skuadrat assesi s’ia dolën t’i finalizojnë kësisoj shkuan në pushim me rezultat 0-0.
Ishte Renato Veiga që shënoi autogol në përpjekje për ta larguar topin duke i dhënë epërsinë Dortmundit (53’).
Villarreal u rikthye falë Mourinho që shënoi me kokë nga afërsia (66’).
Sidoqoftë, ishte Serhou Guirassy që riktheu epërsinë pas asistimit të Fabio Silvas (80’).
First UCL win of the season! ✅👏 pic.twitter.com/sGC8d7BVMJ
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026
Mourino pastaj gaboi me një ndërhyrje në zonë duke akorduar penallti për vendasit, të cilën e vulosën fitoren përmes Guirassyt (85’).
I njëjti në fund ishte i pafat ku shënoi një autogol (90+3’).
Në anën tjetër, Real Betisi befasoi të gjithë duke e mposhtur Lille me rezultat 2-3.
Francezët e nisën më mirë për të kaluar në epërsi përmes Ayase Ueda që shënoi pas harkimit të Mbappe (12’).
Mirëpo, Betisi u këndell përmes Marc Bactra që u asistua prej Fornals (33’).
Sidoqoftë, Lille u këndell shpejtë, për t’u kthyer në lojë përmes Alexsandro vetëm tre minuta më vonë (36’).
Megjithatë, Betisi shfaqi tjetër fytyrë në pjesën e dytë. Bartra realizoi sërish këtë herë pas asistimit të Iscos (49’).
¡¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAL!!! ¡¡¡REMONTADA Y VICTORIA EN EL DEBUT EN @ChampionsLeague!!! 👏🔝
¡Cuánto te quiero, Betis! 💚#DíaDeBetis #LOSCRealBetis pic.twitter.com/EwAIojUzIX
— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 8, 2026
Kurse Troy Parrott u përkujdes për përmbysjen e madhe me një supergol (53’).
Vendasit pastaj mbeten edhe me një lojtar më pak pasi Ethan Mbappe u ndëshkua me karton të kuq (56’).
Kësisoj, Betisi dhe Dortmundi marrin nga tre pikë në xhiron hapëse të fazës së ligës./Telegrafi/