Borë e akull, policia njofton se u vështirësua qarkullimi në shumë rrugë të Kosovës
Policia e Kosovës bën të ditur se si pasojë e reshjeve atmosferike, rrugëve me ngrica dhe dukshmërisë së zvogëluar, kushtet e qarkullimit janë të vështirësuara në shumë segmente rrugore.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës thekson se me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe ruajtjes së sigurisë së të gjithë pjesëmarrësve në trafik, apelohet që drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndermarrin këto masa: Përshtatja e shpejtësinë e lëvizjes me kushtet aktuale të rrugës, mbajtja e distancës së sigurt nga mjeti përpara, përdorimi i dritave në kushte të dukshmërisë së reduktuar.
Ai kërkoi po ashtu nga pjesëmarrësit në trafik po ashtu të shmangin manovrat e rrezikshme (parakalime të panevojshme, frenime të papritura), dhe shoferët të sigurohen që automjeti të jetë i pajisur dhe teknikisht i rregullt për kushte dimërore
“Policia e Kosovës mbetet e angazhuar në terren për monitorim dhe menaxhim të trafikut, ndërsa bashkëpunimi i qytetarëve është kyç për siguri të përbashkët.Udhëtoni me kujdes. Siguria juaj është prioriteti ynë”, thotë ai.
Sot, gjatë ditës janë raportuar për disa aksidente në vend, si rrjedhojë e reshjeve të borës.