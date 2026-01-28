Bordi i Paqes ka publikuar pranimin e Shqipërisë si një anëtare themeluese të organizatës ndërkombëtare të Paqes dhe Stabilitetit, në nivel global.

Ky hap vjen si rezultat i angazhimit të Shqipërisë për mbrojtjen e vlerave të demokracisë, të drejtave të njeriut dhe integritetit territorial, duke kontribuar kështu në forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë.

Në një postim të Bordit të Paqes, në X thuhet: “Bordi i Paqes mirëpret Shqipërinë si një anëtare themeluese të organizatës sonë ndërkombëtare në rritje.


ShqipëriLajme