Bordi i Paqes mirëpret Shqipërinë si anëtare themeluese e organizatës ndërkombëtare
Bordi i Paqes ka publikuar pranimin e Shqipërisë si një anëtare themeluese të organizatës ndërkombëtare të Paqes dhe Stabilitetit, në nivel global.
Ky hap vjen si rezultat i angazhimit të Shqipërisë për mbrojtjen e vlerave të demokracisë, të drejtave të njeriut dhe integritetit territorial, duke kontribuar kështu në forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë.
Në një postim të Bordit të Paqes, në X thuhet: “Bordi i Paqes mirëpret Shqipërinë si një anëtare themeluese të organizatës sonë ndërkombëtare në rritje.
The Board of Peace welcomes Albania as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/0YoSxTGksA
— Board of Peace (@BoardOfPeace) January 28, 2026
Top Lajme
Jobs
Deals