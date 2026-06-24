Boçvarski: Premtimet e Toshkovskit për siguri dhe polici profesionale mbetën vetëm fjalë boshe
Deputeti i LSDM-së, Blagoj Boçvarski, në debatin e sotëm parlamentar për interpelancën e ministrit të Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, vlerësoi se pas dy viteve mandat, premtimet për polici profesionale, reforma dhe siguri më të madhe kanë mbetur vetëm fjalë boshe.
"Ministri Toshkovski në fillim të mandatit premtoi polici profesionale dhe efikase, reforma, rritje të sigurisë dhe besimit të qytetarëve. Më tej kritere profesionale për avancim të bazuara në arsim, përvojë, aftësi dhe jo në kritere politike“, theksoi Boçvarski.
Ai shtoi se në vend të reformave të paralajmëruara, janë miratuar zgjidhje ligjore që hapin hapësirë për ndikime politike dhe partizim të policisë.
"U përpoqët përmes parimeve që nuk i takojnë një vendi që synon të anëtarësohet në Bashkimin Evropian dhe NATO, të cenoni parimin e sistemit të karrierës, ligj që seriozisht krijon hapësirë për ndikime politike dhe partizim të policisë si në periudhën deri në vitin 2017“, tha Boçvarski.
Ai kujtoi se edhe ekspertët, sindikatat dhe opinioni profesional kanë paralajmëruar për rreziqe nga politizimi, transparencë e ulët dhe cenim të sistemit të meritës në MPB.
Boçvarski vlerësoi se qytetarët kanë qenë dëshmitarë të cenimit serioz të gjendjes së sigurisë në vend. „Në vitet e fundit publiku ishte dëshmitar i një serie vrasjesh, tentativash për vrasje, përleshjesh të armatosura dhe krimesh të tjera të rënda që krijuan ndjenjë pasigurie tek qytetarët“, tha ai.
Ai shtoi se shqetësim shtesë paraqesin dyshimet për zbulim të sekreteve zyrtare, aferat e lidhura me persona nga rrethet më të larta shtetërore, si dhe rastet që hapin pyetje për efikasitetin e kontrollit të brendshëm në MPB.