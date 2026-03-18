BMW prezanton i3 e ri, ka 463 kuaj-fuqi dhe një rreze prej 710 kilometra me vetëm një mbushje baterie
Që nga fillimi i tij, BMW Seria 3 ka qenë standardi që kanë ndjekur të gjitha limuzinat e tjera sportive. Për dekadat e fundit, Seria 3 ka mbetur një nga zgjedhjet kryesore në segmentin e limuzinave luksoze. Tani, BMW po e çon emrin e saj më ikonik në një epokë të re të guximshme.
Njihuni me BMW i3. Me mbërritjen e filozofisë së dizajnit dhe inxhinierisë Neue Klasse, Seria 3 i nënshtrohet njërit prej transformimeve të saj më të rëndësishme deri më tani, transmeton Telegrafi.
Duke ndjekur SUV-in iX3 para tij, i3 është Seria 3 e re plotësisht elektrike e BMW-së dhe limuzina e parë që miraton gjuhën e dizajnit Neue Klasse të prodhuesit të automjeteve.
Megjithatë, edhe me një sistem fuqie plotësisht elektrik, i3 premton të mbajë frymën e Serisë 3 në të ardhmen. Dhe kjo është e qartë kur shikohen specifikat.
Fillimisht është BMW i3 50 xDrive. Siç sugjeron emri, ai ka tërheqje në të gjitha rrotat, falë një motori elektrik të montuar në secilin bosht.
Së bashku, ato prodhojnë një fuqi prej 463 kuaj-fuqi, shifra që e vendosin fort këtë automjet elektrik në territorin e limuzinave me performancë të lartë.
Rrezja është po aq mbresëlënëse. BMW vlerëson deri në 710 kilometra me një karikim të plotë, dhe sidomos, kjo shifër bazohet në testimin në stilin EPA dhe jo në standardin më të butë WLTP. Nëse i qëndron në kushte reale, kjo mund të jetë një nga limuzina elektrike me rrezen më të gjatë në dispozicion.
i3 gjithashtu përfiton nga një arkitekturë elektrike 800 volt, duke mundësuar shpejtësi ultra të shpejta karikimi deri në 400 kW.
Ndërsa BMW nuk ka publikuar ende kohë të sakta karikimi ose detaje të kapacitetit të baterisë, ky konfigurim duhet të zvogëlojë ndjeshëm kohën e kaluar të lidhur në prizë.
Duke shtuar në shkathtësinë e tij, i3 mbështet funksionalitetin automjet-në-ngarkesë, automjet-në-shtëpi dhe automjet-në-rrjet. BMW nuk e ka harruar se çfarë e bën një Seri 3 të ndihet si një Seri 3.
Modeli i3 ka një pezullim të pasmë me pesë lidhje dhe stabilizues të akorduar me kujdes, të projektuar për ta mbajtur makinën të sheshtë dhe të qetë gjatë ngasjes me energji. Për ata që kërkojnë dinamikë edhe më të mprehtë, është i disponueshëm një pezullim adaptiv M.
Kur bëhet fjalë për frenimin, motorët elektrikë e kryejnë pjesën më të madhe të punës përmes frenimit rigjenerues. Sistemi "Soft-Stop" i BMW-së është projektuar për të ofruar ndalesa më të buta dhe më natyrale krahasuar me frenimin tradicional.
Frenat fizike ndërhyjnë kryesisht gjatë ngasjes agresive ose situatave emergjente, duke ndihmuar në ruajtjen e efikasitetit pa sakrifikuar kontrollin.
Vizualisht, modeli i3 prezanton atë që BMW e quan një dizajn modern "2.5-box". Ai ka një bazë të gjatë boshtesh, dalje të shkurtra dhe linja të pastra e të tendosura të karrocerisë që i japin një qëndrim të qëndrueshëm dhe atletik.
Përpara, dizajni sinjalizon një zhvendosje drejt grilave më të përmbajtura, të shoqëruara me ndriçimin karakteristik me katër elementë të BMW-së.
Në pjesën e pasme, një dritë horizontale thekson gjerësinë dhe pasqyron formën e parakolpave, duke krijuar një pamje kohezive dhe moderne. Detajet delikate - si vendosja e rrethit të BMW - e lidhin dizajnin nga përpara në prapa.
Brenda, kabina mbështetet shumë në dizajnin dhe përdorshmërinë futuriste. Timoni bie menjëherë në sy, me një paraqitje unike me dy rreze që u jep kontrolleve një pamje lundruese.
Përpara shoferit ndodhet ekrani Panoramic Vision i BMW-së, i cili projekton informacionin kryesor më tej në vijën e shikimit të shoferit për një shikim më të lehtë dhe më të sigurt.
Një ekran opsional 3D në kokë e rrit këtë efekt edhe më tej, ndërsa shumica e funksioneve të tjera trajtohen përmes një ekrani të madh qendror me prekje prej 17.9 inç.
Siç pritej, i3 është i mbushur me teknologji. Ai përmban sistemin më të fundit iDrive të BMW-së, një asistent të integruar të IA-së dhe funksionalitetin Digital Key. Në themel të të gjithave është Sistemi i ri Operativ BMW X, i mbështetur nga katër kompjuterë me performancë të lartë që ofrojnë deri në 20 herë më shumë fuqi përpunimi sesa sistemet e mëparshme. /Telegrafi/