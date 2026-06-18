BMW paralajmëron rënie të ndjeshme të fitimeve këtë vit
Prodhuesi i veturave BMW AG me seli në Mynih parashikon një rënie "të ndjeshme" të fitimit të saj para taksave këtë vit, kryesisht për shkak të dobësimit të kërkesës në Kinë dhe ndikimit të krizës së Lindjes së Mesme.
BMW, pronare e markave BMW, MINI, Rolls-Royce dhe BMW Motorrad, përmendi përkeqësimin e kushteve të tregut dhe koston e masave të ristrukturimit në një paralajmërim për fitimin e lëshuar të martën.
Njoftimi bëri që aksionet e saj të binin me më shumë se 7% në Evropë të mërkurën në mëngjes.
Sipas prodhuesit, kërkesa në Kinë ishte dobësuar më tej, duke rezultuar në konkurrencë më të fortë në të gjithë rajonin.
Gjithashtu vuri në dukje se lufta në Iran ka pasur një ndikim më të madh se sa pritej, duke mbajtur kostot e energjisë të larta dhe duke ndikuar në kërkesën e konsumatorëve.
Kompania tani pret që dërgesat e automjeteve të bien pak krahasuar me vitin e kaluar, në vend që të mbeten të qëndrueshme.
Si rezultat, BMW tani parashikon një rënie të ndjeshme të fitimit para taksave nga 10.2 miliardë eurot e vitit të kaluar. /Telegrafi/