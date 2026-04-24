Bjeshkët e Nemuna bëhen destinacion i skitourizmit evropian — turistë nga e gjithë Europa në Majat e Ballkanit
Në majë të Trekufirit — 2.366 metra lartësi, me Kosovën pas shpine, Shqipërinë në të majtë dhe Malin e Zi përpara — turisti evropian kupton pse ky rajon po tërheq gjithnjë e më shumë skitouristë nga e gjithë Europa. Poshtë shtrihet lugina e Dobërdolit, e bardhë dhe e paprekur, pa asnjë kullë liftash, pa asnjë zhurmë përveç erës. Ky është skitourizmi në Bjeshkët e Nemuna.
Kompania Balkan Natural Adventure (BNA), me seli në Pejë, po e pozicionon rajonin si një nga destinacionet më të veçanta të skitourizimit në Evropë — dhe rezultatet po flasin vetë.
Sezoni 2025/26: Një nga më të mirët e viteve të fundit
Dimri 2025/26 ishte një nga më të mirët e kujtesës së re për rajonin. Shkurti solli kushte të qëndrueshme, borë të freskët në sasi të bollshme dhe ditë të gjata me diell — duke krijuar terren ideal për skitouring në Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi.
Rrugët kryesore si traversa e Dobërdolit, terreni i Gacaferit mbi Deçan dhe Trekufiri — piku i tre kufijve — rezultuan veçanërisht të preferuara këtë sezon. Bjeshkët e Nemuna arrijnë pikën e tyre më të lartë në Gjeravicë — 2.656 metra, maja më e lartë e Kosovës — duke e bërë këtë një nga destinacionet më të shpërblyese të skitourizimit në Evropën Juglindore.
Informacion i plotë për trasën dhe Majat e Ballkanit gjendet në peaksofthebalkans.info, apo në gjermanisht në diepeaksofthebalkans.de.
Turistë Evropianë: Vlerësime që flasin vetë
BNA ka marrë vlerësim pesë yjesh në Google, TripAdvisor dhe Facebook, dhe është prezantuar nga The Financial Times, The Guardian, BBC dhe Süddeutsche Zeitung. Turistët e sezonit 2025/26, që kanë ardhur nga Britania e Madhe, Austria, Gjermania dhe vende të tjera evropiane, e kanë përshkruar eksperiencën me fjalë të larta.
Aventurieri britanik Barnaby Parker, pas përfundimit të një turi të guiduar shumëkombësh me BNA:
"Malet janë mahnitëse, deri në rreth 2.600m lartësi — edhe bora ishte e bollshme. Faleminderit BNA!"
Manfred Haas, i cili përfundoi një tur skitourizmi të vetëguiduar këtë dimër:
"Kishim një udhëtim të organizuar në mënyrë të përsosur. Të gjitha transferet, akomodimet dhe lejet ishin organizuar shkëlqyeshëm. Faleminderit të shumta Anilës dhe ekipit të saj!"
Udhëtari austriak Christian Stoimaier:
"Organizim dhe ekzekutim i përkryer i udhëtimit! Komunikim veçanërisht miqësor dhe koordinim i kërkesave të udhëtimit. Gjithçka ishte e shkëlqyer — do të rezervoja sërish në çdo kohë."
Dy formate tureje për çdo nivel
BNA ofron dy formate kryesore për skitouring në rajon:
Skitouring në Bjeshkët e Nemuna — 8 ditë. Tur i plotë i guiduar që kalon nëpër Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi. Majat mbi 2.300 metra, guidë lokale të certifikuara, pension i plotë në shtëpi malore, dhe gjithë logjistika e përfshirë. Niset nga Aeroporti i Prishtinës.
Skitouring në Kosovë, Shqipëri & Mal të Zi. Ekspeditë shumëditore që mbulon Malet e Sharrit dhe Bjeshkët e Nemuna — terren off-piste i rrallë, me itinerar fleksibël dhe mbështetje të plotë logjistike.
Të dy turat nisen nga Aeroporti i Prishtinës, i arritshëm nga shumica e kryeqyteteve evropiane në më pak se tre orë.
Pse ky rajon është sekret i ruajtur i Evropës
Bjeshkët e Nemuna dhe rajoni i Majave të Ballkanit janë ndër peizazhet e fundit të vërteta alpine të pakontaminuara në kontinent. Ndryshe nga vendet e stërmbuluara të alpinizmit në Alpet zvicerane apo Dolomitet italiane, ky rajon ofron diçka gjithnjë e më të rrallë:
- Borë e paprekur dhe lugina të qeta — pa radhë liftash, pa piste të rregulluara, pa infrastrukturë turistike që shqetëson
- Mikpritje autentike ballkanike — shtëpi malore familjare, vakte të gatuara në shtëpi dhe ngrohtësi e vërtetë
- Aventurë ndërkufitare — një udhëtim i vetëm nëpër Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi, duke kaluar kufij malor që ishin të mbyllur për dhjetëvjeçarë
- Terren që shpërblen kuriozitetin — shpate të hapura, korridore pyjore, kreshtë të larta dhe lugina të largëta
The Guardian e quajti "skiing ku sheh më shumë vende se skiatorë të tjerë." Financial Times dërgoi gazetar dhe fotograf. Süddeutsche Zeitung e përshkroi si "një varg malor i egër në kufi të Kosovës dhe Shqipërisë që pret zbuluesit."