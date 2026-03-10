Bizneset në Kosovë ftohen të marrin pjesë në anketën e rëndësishme ekonomike të Odës Gjermano-Kosovare
Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) ka ftuar kompanitë vendore që të marrin pjesë në anketën vjetore lidhur me situatën ekonomike dhe klimën e të bërit biznes në Kosovë.
Kjo anketë realizohet çdo vit dhe përfshin anëtarët e Odave të Jashtme Ekonomike Gjermane nga rreth 16 shtete të Evropës Qendrore dhe Juglindore.
Sondazhi vjetor i Odave Ekonomike Gjermane konsiderohet si një nga barometrat më të rëndësishëm për matjen e situatës ekonomike dhe pritjeve të kompanive, duke përfshirë vende si: Kosovë, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Bullgari, Estoni, Kroaci, Letoni, Lituani, Maqedoni e Veriut, Poloni, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Republikë Çeke dhe Hungari.
Rezultatet e këtij anketimi janë pjesë e një sondazhi ekonomik transnacional, i cili realizohet nga Odat Ekonomike Gjermane në rajon dhe ofron një pasqyrë të detajuar të gjendjes ekonomike, si dhe mundëson krahasimin e kushteve për investim në këto vende.
Nga OEGJK bëhet e ditur se të gjitha të dhënat do të trajtohen në mënyrë konfidenciale, ndërsa rezultatet do të publikohen në formë anonime.
Për të qenë pjesë e anketës, klikoni KËTU.