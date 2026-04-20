“Bisedova edhe me AC Milanin”, Manuel Akanji zbulon prapaskenat si dhe pse zgjodhi Interin
Mbrojtësi Manuel Akanji ka zbuluar se gjatë verës së kaluar ishte shumë pranë transferimit te Milan, përpara se të zgjidhte përfundimisht Inter – një vendim që tashmë po rezulton i qëlluar.
Zviceran ishte në qendër të një “beteje” mes dy rivalëve të qytetit, me Milanin që bëri lëvizjen e parë, por pa arritur të mbyllte marrëveshjen. Kjo i hapi rrugë Interit, që përfitoi nga situata dhe e siguroi lojtarin, duke forcuar ndjeshëm repartin defensiv.
Në një prononcim për Sport Mediaset, Akanji foli hapur për negociatat dhe zgjedhjen e tij:
“Isha në bisedime me Milanin gjatë verës, por mendova se Interi ishte destinacion më i përshtatshëm për mua. Mund të them se zgjedhja ka rezultuar e duhur. Agjenti im negocioi me klubin dhe gjithçka shkoi mirë në këtë mënyrë”.
Për Milanin, humbja e një profili si Akanji konsiderohet një mundësi e shpërdoruar, pasi një lojtar me përvojën e tij – sidomos pas aventurës te Manchester City – do të kishte qenë një përforcim i rëndësishëm.
Ndërkohë, Interi po përfiton nga paraqitjet e tij, duke treguar se vendimi për ta marrë atë dhe për të dërguar Benjamin Pavard në huazim te Marseille ka qenë pjesë e një strategjie të menduar mirë./Telegrafi/