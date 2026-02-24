Bileta e lotarisë e zgjedhur nga shitësi i dyqanit në Ohio i solli gruas 40,000 dollarë – këtë shumë do ta marrë për 25 vite me radhë
Një grua nga Ohio bleu një biletë gërvishtëse lotarie të zgjedhur për të nga një shitës dyqani dhe fitoi një çmim prej 40,000 dollarësh në vit për 25 vjet.
Gruaja nga qarku Lorain u tha zyrtarëve të lotarisë së Ohios se vizitoi Saini Stores Sunoco në Akron Road North në Wadsworth, dhe shitësi i dyqanit e inkurajoi të blinte një biletë gërvishtëse Extreme Millions me vlerë 30 dollarë.
"Zgjidh këtë. Ndoshta është fituese", i tha shitësi gruas, transmeton Telegrafi.
Lojtarja tha se fillimisht nuk i pëlqeu çmimi i biletës, por u dorëzua dhe e bleu biletën.
Gruaja e gërvishti biletën në makinë me burrin e saj dhe nxitoi të hynte brenda për t'ia treguar shitëses kur zbuloi çmimin prej 40,000 dollarësh në vit për 25 vjet.
Lojtarja vendosi t'i merrte fitimet e saj si një pagesë të vetme prej 500,000 dollarësh. Ajo tha se paratë e çmimit do të shkojnë për blerjen e automjeteve të reja dhe për forcimin e kursimeve të saj. /Telegrafi/