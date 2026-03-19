BFI njofton orarin e faljes së Namazit të Fitër Bajramit
Besimtarët myslimanë nesër do të festojnë Fitër Bajramin.
Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar kohën e faljes së namazit të sabahut dhe të Fitër Bajramit.
Besimtarët në Shkup në Maqedoninë e Veriut, ditën e Fitër Bajramit, 20 mars, namazin e sabahut do ta falin në ora 5:04, ndërkaq në ora 06.19 namazin e Fitër Bajramit.
Manifestimi do të mbahet si zakonisht, në Xhaminë e “Mustafa Pashës” në Shkup.
