Beton, xham dhe dritë: Shtëpia moderne që mahnit me thjeshtësinë e saj
Me forma të pastra, hapësira të ndriçuara dhe elegancë minimale, kjo shtëpi sjell shembullin perfekt të jetesës moderne mesdhetare
E vendosur në peizazhin e hapur të Novelda-s në Spanjë, Casa LyP nga LS Arquitecturas paraqet një shembull të rafinuar të gjeometrisë dhe dritës në arkitekturën bashkëkohore.
Shtëpia dallohet për pamjen e jashtme minimaliste, të krijuar nga vëllime betoni me ngjyrë të çelët, ku vijat horizontale dhe strehët e thella krijojnë ritëm të fortë arkitektonik.
Dritaret e mëdha nga dyshemeja deri në tavan e përforcojnë fasadën, duke kornizuar pamjet e terrenit përreth dhe duke lejuar depërtimin maksimal të dritës natyrale, e cila e zbut karakterin e fortë të materialeve, transmeton Telegrafi.
Në brendësi, dizajni vazhdon me të njëjtën qartësi dhe përmbajtje estetike. Hapësira e ndenjës me lartësi të dyfishtë dominohet nga shkallët me parmak xhami dhe hapa druri që duken sikur notojnë, duke krijuar lidhje të pandërprerë vizuale mes kateve.
Mobiliet bashkëkohore në tone neutrale dhe ndriçuesit rrethorë të varur balancojnë përmasat e ambientit, duke forcuar ndjesinë e qetësisë dhe hapësirës së lirë.
Casa LyP mishëron stilin modern mesdhetar përmes thjeshtësisë, përmasave të harmonizuara dhe ndërthurjes së menduar mirë të betonit, xhamit dhe dritës.
