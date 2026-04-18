Një berber në Filipine ka tërhequr vëmendjen për "prerjen e flokëve" dhe rregullimin e mustaqeve falas për një mace.

Ai gjithashtu e ushqeu atë, histori që u bë virale si një përmbajtjeje e lezetshme dhe marketing i zgjuar.

Raportohet se maces endacake i ofrohet shpesh ai shërbim.

Madje nganjëherë e quajnë kliente "mujore". /Telegrafi/



