Berberi në Filipine bëhet viral duke “qethur” një mace
Një berber në Filipine ka tërhequr vëmendjen për "prerjen e flokëve" dhe rregullimin e mustaqeve falas për një mace.
Ai gjithashtu e ushqeu atë, histori që u bë virale si një përmbajtjeje e lezetshme dhe marketing i zgjuar.
Raportohet se maces endacake i ofrohet shpesh ai shërbim.
Madje nganjëherë e quajnë kliente "mujore". /Telegrafi/
😅 A barbershop in the Philippines has its most unusual client
They “cut” a stray cat’s fur — lightly trimming its coat and whiskers, more as a playful gesture than real grooming.
They also feed him, so the fluffy visitor keeps coming back — about once a month for his… pic.twitter.com/YU1iFKYbwZ
— NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026
