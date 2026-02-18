Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se është i nevojshëm një gjykatë speciale ndërkombëtare për krimet në rastin e “Sarajevo safari”, duke theksuar se lufta e UÇK-së ishte e drejtë dhe e nevojshme, dhe se proceset gjyqësore në Hagë nuk mund ta ndryshojnë këtë fakt.

Ndaj kësaj deklarate ka reaguar në “X”, Petar Petkoviq kryenegociatori serb për dialogun Kosovë-Serbi

Ai e quan deklaratën e Kurtit pjesë të një “sulmi të bashkuar” kundër presidentit serb Aleksandar Vuçiq, duke pretenduar se bëhet fjalë për skenarë të trilluar me qëllim për ç’njerëzuar atë.

Kurti kërkon Gjykatë Speciale për “Sarajevo safari”, thotë se edhe Vuçiq ka pasur rol

“Sulmi i bashkuar i Kurtit dhe bllokuesve ndaj presidentit Vuçiq me skenarë të sajuar është pjesë e së njëjtës matricë dhe dhe burojnë nga e njëjta qendër pushteti me qëllim ç’njerëzimin e Vuçiqit. Nuk ka gënjeshtër që ata nuk do ta përhapin, përfshirë këtë për “Safari-n e Sarajevës” që është mohuar qindra herë, vetëm për ta rrëzuar atë”, ka shkruar Petkoviq.

Ai shton se kjo është një gënjeshtër e përsëritur dhe nuk do t’ia dalin.

“Nuk do t’ju shkojë! Por do të vijë dita e gjykimit ku Kurti do të përgjigjet për të gjitha krimet ndaj serbëve”, ka propaganduar Petkoviq. /Telegrafi/


PolitikëKosovëLajme