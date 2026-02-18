Beogradi reagon pas deklaratës së Kurtit për “Sarajevo Safari”, e cilëson sulm kundër Vuçiqit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se është i nevojshëm një gjykatë speciale ndërkombëtare për krimet në rastin e “Sarajevo safari”, duke theksuar se lufta e UÇK-së ishte e drejtë dhe e nevojshme, dhe se proceset gjyqësore në Hagë nuk mund ta ndryshojnë këtë fakt.
Ndaj kësaj deklarate ka reaguar në “X”, Petar Petkoviq kryenegociatori serb për dialogun Kosovë-Serbi
Ai e quan deklaratën e Kurtit pjesë të një “sulmi të bashkuar” kundër presidentit serb Aleksandar Vuçiq, duke pretenduar se bëhet fjalë për skenarë të trilluar me qëllim për ç’njerëzuar atë.
“Sulmi i bashkuar i Kurtit dhe bllokuesve ndaj presidentit Vuçiq me skenarë të sajuar është pjesë e së njëjtës matricë dhe dhe burojnë nga e njëjta qendër pushteti me qëllim ç’njerëzimin e Vuçiqit. Nuk ka gënjeshtër që ata nuk do ta përhapin, përfshirë këtë për “Safari-n e Sarajevës” që është mohuar qindra herë, vetëm për ta rrëzuar atë”, ka shkruar Petkoviq.
Ai shton se kjo është një gënjeshtër e përsëritur dhe nuk do t’ia dalin.
“Nuk do t’ju shkojë! Por do të vijë dita e gjykimit ku Kurti do të përgjigjet për të gjitha krimet ndaj serbëve”, ka propaganduar Petkoviq. /Telegrafi/
Удружени напад Kуртија и блокадера на председника Вучића измишљеним сценаријима део су исте матрице и потичу из истог центра моћи с намером да се @avucic дехуманизује. Нема те лажи коју неће пласирати, па тако и ова сто пута демантована о “Сарајево сафарију”, само да га сруше. https://t.co/5S1wpOMqAC
— Петар Петковић (@PetkovicPetar) February 18, 2026