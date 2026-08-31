Benzema tashmë ka oferta pas largimit nga Al Hilal
Sulmuesi veteran francez Karim Benzema do të largohet nga Al-Hilal vetëm gjashtë muaj pas transferimit të tij nga Al-Ittihad, ndërsa tashmë po shqyrton mundësitë për klubin e ardhshëm.
Benzema, 38 vjeç, ka arritur marrëveshje për të ndërprerë bashkëpunimin me klubin saudit dhe nuk ka ndërmend të tërhiqet nga futbolli. Në tavolinë janë një ofertë nga MLS-ja amerikane, si dhe disa alternativa të tjera brenda Arabisë Saudite.
Vendimi vjen vetëm pak ditë pasi vetë Benzema kishte mohuar publikisht mundësinë e largimit. Megjithatë, situata ndryshoi në ditët e fundit të afatit kalimtar dhe francezi tashmë është i lirë të shqyrtojë destinacionin e tij të ardhshëm.
Benzema iu bashkua Al-Hilal më 3 shkurt 2026 si lojtar i lirë, pasi mbylli aventurën e tij te Al-Ittihad. Në atë kohë, ai nënshkroi kontratë për një sezon e gjysmë, por largimi i tij do të ndodhë shumë më herët nga sa ishte parashikuar fillimisht.
Gjatë periudhës së tij te klubi nga Riadi, Benzema regjistroi 16 paraqitje, 10 gola dhe 5 asistime. Madje, ai e kishte nisur sezonin 2026/27 me gol, duke shënuar në fitoren 4-2 ndaj Al-Faisaly më 14 gusht.
Megjithatë, Al-Hilal ka ndryshuar ndjeshëm repartin ofensiv gjatë ditëve të fundit. Klubi ka zyrtarizuar transferimin e Ollie Watkins nga Aston Villa për rreth 51 milionë funte. Sulmuesi anglez 30-vjeçar ka firmosur kontratë trevjeçare.
Për më tepër, Al-Hilal ka negociuar edhe transferimin e Gabriel Martinellit nga Arsenali. Operacioni për brazilianin raportohet të jetë në vlerën 65-70 milionë euro, duke konfirmuar projektin e klubit saudit për të rinovuar repartin e sulmit.
Largimi nga Al-Hilal nuk nënkupton fundin e karrierës së Benzemas. Francezi dëshiron të vazhdojë të luajë dhe aktualisht ka disa opsione në dispozicion, mes tyre edhe një ofertë nga MLS-ja.
Në garë mbeten gjithashtu klubet e Arabisë Saudite. Al-Ittihad, skuadra ku Benzema luajti nga viti 2023 deri në shkurt të vitit 2026, është rikthyer si një nga destinacionet e mundshme për sulmuesin. Një tjetër alternativë është Al-Shabab.
Në periudhën e tij te Al-Ittihad, Benzema shënoi 38 gola në 64 ndeshje në Superligën e Arabisë.
Në sezonin 2024/25, ai ndihmoi skuadrën të fitonte kampionatin dhe Kupën e Mbretit të Arabisë Saudite, ndërsa realizoi 21 gola vetëm në kampionat.
Në moshën 38-vjeçare, Benzema tani do të duhet të vendosë për një nga kontratat e fundit të karrierës së tij. MLS-ja dhe klubet saudite janë aktualisht opsionet kryesore dhe ditët në vijim pritet të përcaktojnë destinacionin e radhës të fituesit të Topit të Artë. /Telegrafi/