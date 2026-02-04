Belsh, 65-vjeçarja humb jetën pasi u sulmua nga qeni i fqinjit
Një ngjarje e rëndë me pasoja fatale është shënuar në zonën e Belshit, ku një grua e moshuar ka humbur jetën pasi është sulmuar nga një qen.
Sipas informacioneve paraprake, viktima është identifikuar si Emine Agolli, 65 vjeçe, nga fshati Çërragë.
Ajo është plagosur rëndë në gjymtyrët e poshtme si pasojë e kafshimit të një qeni që dyshohet se ishte në pronësi të fqinjëve.
Pas plagëve të marra, gjendja shëndetësore e 65-vjeçares është përkeqësuar, çka ka sjellë humbjen e jetës, pavarësisht ndihmës mjekësore.
Autoritetet policore kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa po merren masa ndaj personit përgjegjës për mbajtjen dhe kontrollin e kafshës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Policia pritet të dalë me informacione shtesë lidhur me këtë rast, ndërsa ngjarja ka tronditur banorët e zonës.