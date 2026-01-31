Befason mediumi i famshëm “GOAL”: Lionel Messi ndër favoritët për Topin e Artë 2026
Ylli i Inter Miamit Lionel Messi është ndër kandidatët për ta fituar çmimin më prestigjioz individual Topi i Artë, për vitin 2026.
Argjentinasi i cili është futbollisti me më së shumti Topa të Artë në histori, plot tetë, shihet si një ndër fituesit potencial edhe për këtë vit.
Sipas renditjes së GOAL, Messi zë pozitën e 10-të në listë, ndërsa Harry Kane i Bayern Munichut është kandidati kryesor, ndjekur nga Kylian Mbappe i Real Madridit.
Kjo listë padyshim është befasi për të gjithë sidomos duke mos harruar faktin se Messi po luan në Amerikë, pra në një kampionat ku nuk vlerësohet si një ndër më të fortit në botë.
Top 10 sipas GOAL:
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappe
3. Erling Haaland
4. Lamine Yamal
5. Michael Olise
6. Vitinha
7. Declan Rice
8. Luis Diaz
9. Raphinha
10. Lionel Messi./Telegrafi
