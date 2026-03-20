Befasi në listën e Anglisë, Tuchel nuk e fton yllin e Real Madridit
Mbrojtësi i djathtë i Real Madridit, Trent Alexander-Arnold, është lënë jashtë listës përfundimtare të kombëtares së Anglisë nga Thomas Tuchel, në prag të Kupës së Botës që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada.
Ish-lojtari i Liverpoolit ka pasur probleme me dëmtimet gjatë pjesës më të madhe të këtij sezoni, por së fundmi ka arritur të rikthehet në formë dhe të sigurojë një vend titullari nën drejtimin e Alvaro Arbeloa.
Për herë të parë këtë sezon, si Alexander-Arnold ashtu edhe Dani Carvajal kanë qenë të gatshëm për një periudhë të gjatë.
Carvajal ka qëndruar kryesisht në stol, ndërsa Alexander-Arnold ka marrë shumicën e ndeshjeve si titullar. Megjithatë, kjo nuk ka mjaftuar që ai të rikthehet te Anglia.
Tuchel ka vendosur të besojë te Tino Livramento i Newcastle United dhe Djed Spence i Tottenhamit.
Ndërkohë, pavarësisht se nuk ka luajtur për Real Madridin që nga fillimi i muajit shkurt, mesfushori Jude Bellingham është përfshirë në listë.
Ai synon të rikthehet nga dëmtimi këtë të diel në derbin ndaj Atletico Madrid, megjithatë mbetet e paqartë nëse do të marrë leje për të luajtur./Telegrafi/