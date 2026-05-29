Bedri Hamza nga Peja: Ndryshimi është vendim, Peja dhe Dukagjini e kanë zgjedhur

Pas Gjakovës, kandidati për kryeministër i PDK-së ka mbajtur një tubim edhe e qytetarët e Pejës.

Hamza ka thënë se ndryshimi, para se të jetë punë e përkushtim është vendim.

Ai ka thënë se Peja tashmë e ka marrë vendimin për ndryshim dhe bashkë me të, i gjithë Dukagjini.

Kandidati për kryeministër i PDK-së, Bedri Hamza, ka thënë se qytetarët anekënd Kosovës po i japin fuqi ndryshimit.

